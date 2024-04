Nově jsou v Česku už dvě města, kde se průměrná cena poledního menu přehoupla přes hranici dvou set korun. K Praze, která ji překonala už v prosinci 2022, nyní přibylo i Brno. Jeho obyvatelé za oběd průměrně zaplatí 200,3 koruny. Od začátku roku zaznamenaly výraznější nárůst cen i další regiony, především na severovýchodě Čech. V Liberci, Hradci Králové a Pardubicích stouply během prvního čtvrtletí ceny o více než 2,5 koruny. K výraznému poklesu naopak došlo v Olomouci. Ve srovnání s prosincem zde ceny klesly o 5,7 koruny.

„Ceny obědů v posledních měsících spíše stagnují. K mírným výkyvům dochází v některých regionech, celkově se však už od loňského července drží okolo 185 korun. I v pohostinství se tak jasně projevuje zpomalení růstu spotřebitelských cen. Díky postupnému poklesu výdajů za energie a ustálení nákladů na suroviny mají restauratéři po více než roce vytrvalého růstu konečně možnost udržet ceny jídel na uzdě,“ říká Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred.

Pravidelné stravování v restauraci se prodraží

Podle průzkumu Barometr FOOD1 chodí během polední pauzy na oběd do restaurace 72 % zaměstnanců, hned čtvrtina (26 %) dokonce uvádí, že často. Pravidelné obědvání v restauraci se však poměrně výrazně promítá do domácích rozpočtů. Za 21 obědů2 v restauraci dnes Češi průměrně zaplatí 3 931 korun. To činí asi 8,5 % průměrné měsíční mzdy. I zde je přitom patrný loňský růst cen. Ještě před rokem si mohli strávníci za stejnou cenu pořídit skoro jeden celý oběd navíc.