Cena vodného a stočného zůstává

Jičínsko - Cena vodného a stočného na Jičínsku zůstává, investice do regionu se navyšují.

Vodné a stočné. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Jelínek

„Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že cena vodného a stočného zůstane i v roce 2018 ve stejné výši jako posledních pět let. Odběratelé tedy budou platit i nadále za pitnou vodu a odvod vody odpadní částku 78,95 Kč za m3. I přes mírný meziroční pokles spotřeby vody, tedy snížení příjmů za vodné a stočné, se VOS a.s. dlouhodobě daří řídit náklady, což umožňuje vyrovnané hospodaření. Na druhou stranu nepřestává investovat do vodárenské infrastruktury. Jen letos do ní šlo cca 74 milionů. V příštím roce to bude až 110 milionů korun,“ uvedla tisková mluvčí VOS Magdaléna Doležalová.