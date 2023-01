Jednou z alternativ, jak si pořídit levná vejce, je zapojit se do projektu komunitních kurníků . S jejich zakládáním, kdy lidé sdílejí slepice i vejce, přišla v roce 2018 Anna Hudská z Turnova. A její koncept se uplatnil. Dnes je po celé České republice přes 20 takových kurníků. A přibývají další. „Mou hlavní motivací však nebylo ušetřit, ale lidi stmelit a nabídnout vejce, v kterých nejsou rezidua a nesnáší je slepice, které by trpěly,“ řekla Deníku Hudská.

Ročně pak dle ní vznikne v průměru kolem pěti kurníků. „Nezaznamenávám však, že by v poslední době, kdy se potýkáme s rostoucí cenou vajec, počet žádostí o pomoc s jejich vybudováním vzrostla,“ uvedla Hudská.

V komunitním chovu se nejčastěji využívá koncept sedm krát sedm, kdy každý den má u slepiček službu jedna rodina. Služba obnáší slepice nakrmit, dát jim čerstvou vodu a sebrat si vajíčka. A jedenkrát za sedm týdnů má daná rodina službu na vyčištění kurníku, tak aby byla každý týden zajištěna čistá podestýlka. V komunitním chovu sdílí sedm rodin společnou péči o hejno čítající od pětatřiceti do padesáti slepic.

Když všechno šlape, má každá rodina pokrytou téměř celoroční spotřebu vajec, přičemž péče o obyvatelky kurníku zabere do hodiny týdně. Tak to funguje například i v západočeském Chebu. „Vlastníme slepice vyřazené z velkochovu. Tam je běžnou praxí, že se okolo jednoho roku věku nosnice vyřadí, neboť už nesplňují tu správnou normu, a putují na jatka. Slepičky ale dále nesou. Vlastníme nyní čtyřicet slepic a ty každý den snesou okolo pětadvaceti vajec,“ řekla nedávno ke komunitnímu kurníku předsedkyně spolku Chebsko za klima Zdeňka Brožová.

Kromě komunitních kurníků se však lidé v poslední době poohlížejí i po jiných alternativách. Například možnosti chovu slepic na balkóně paneláku. O této variantě nyní uvažuje i Nikola Junková z Hradce Králové. „Když lidi mohou na balkónech pěstovat třeba rajčata, proč by to nešlo i se slepicemi. A pokud se podívám, jak strmě letí cena vajec, tak o tom skutečně uvažuji. Ještě se však musím zeptat odborníků, zda by to bylo možné,“ řekl Deníku žena, která bydlí v paneláku na okraji Hradce Králové a s opeřenými tvory má již své zkušenosti. „Pořád tu sem lítají holuby. Ale z těch člověk moc užitek nemá. Tak bych je raději vyměnila právě za slepice,“ dodala s úsměvem žena.

A není sama, kdo uvažuje o chovu slepic v pohodlí domova, kdy by vejce měl člověk prakticky na dosah ruky. Nosnice by na svůj balkón neváhali dát ani čtenáři Deníku. „Má to i svá pozitiva. Lidé si tak uvědomí, že si vlastně mohou kupovat rovnou bio vejce,“ uvedla v anketě Deníku Michelle Míša Holt.

Deníkem oslovení mikrobiologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, míní, že by takový chov slepic byl za určitých podmínek možný. Upozorňují však na určitá rizika. „Je zde spousta aspektů, které je třeba vzít v úvahu, od domovních řádů, přes městské vyhlášky až po hygienické problémy,“ řekl mikrobiolog Jakub Toman.

Dodal však, že podobné úvahy se dají u lidí nalézt i v minulosti. „Češi klasicky reagují na krizi tak trochu po svém a hledají různé způsoby, jak ušetřit. Je však zcestné domnívat se, že by chov jakéhokoliv hospodářského zvířete na tak malém prostoru a v poměrně husté zástavbě byl z jakéhokoliv úhlu pohledu vyhovující nebo alespoň akceptovatelný,“ dodal Toman.

Jeho kolegyně Alena Myslivcová-Fučíková míní, že balkón také ve většině případech nesplňuje podmínky pro to, aby měly slepice dobrý prostor pro růst. „Zvíře by bylo chované na malém prostoru, kde lze jen těžko zajišťovat i celoroční tepelný komfort. Přirozené potřeby zvířete by tak v žádném směru nebyly naplňovány," doplnila Myslivcová-Fučíková a připomněla, že by slepice v tomto případě sice snášet vajíčka mohly, ale v daleko menší míře, než v klasickém kurníku.

„Od slepic lze vejce získat i v daleko stísněnějších podmínkách, jak je ostatně známo z různých klecových chovů. Při zajištění vhodné potravy a nějakých minimálních životních nároků tak slepice vejce na balkóně v paneláku snese,“ dodala mikrobioložka. Zvíře ale podle ní bude v nevyhovujících životních podmínkách stresované a kvalita vajec a frekvence snášení nebude taková, jakou by si chovatel představoval.