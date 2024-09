Nevidomý zpěvák, básník s Aspergerovým syndromem, sportovec na vozíku, malíř s mentálním postižením, podnikatel s Parkinsonovou chorobou. To je jen pár příkladů aktivních lidí s handicapem, kteří žijí mezi námi, tvoří a dělají radost druhým. Pojďme je společně najít a ocenit!

V září odstartoval nultý ročník Ceny Jiřího Flekny, která si klade za cíl ocenit a podpořit osoby se zdravotním postižením, jež se navzdory svému handicapu výrazně angažují v umění, sportu či jiných aktivitách, případně pomáhají druhým. Až do 31. prosince může kdokoliv z veřejnosti podat nominaci na toto ocenění.

Podmínky pro nominace

Nominovat lze jednotlivce, kteří se aktivně podílejí na rozvoji svého okolí nebo se vyznačují výraznými úspěchy v rámci své činnosti, a to bez ohledu na mediální známost nebo profesní zařazení. Podmínkou je, že nominovaní žijí nebo působí v okresech Mladá Boleslav, Semily, Jičín, případně Jablonec nad Nisou, Liberec nebo jejich nejbližším okolí.

Nominace mohou být zaslány prostřednictvím elektronického či papírového formuláře. Obě možnosti najdete na www.cenajirihoflekny.cz. Nominace jsou otevřené do 31. prosince 2024.

Proč se zapojit?

Cena vznikla na počest Jiřího Flekny z Bakova nad Jizerou (1959–2021), vozíčkáře, který se věnoval tvorbě kresleného humoru. Cílem ocenění je nejen poděkovat těm, kteří překonávají své osobní výzvy, ale také je povzbudit v jejich další činnosti. Ocenění může poskytnout podporu v seberealizaci a prezentaci jejich aktivit širší veřejnosti.

Ocenění bude udělováno ve dvou základních kategoriích:

Cena veřejnosti – ocenění na základě hlasování veřejnosti.

Cena odborné veřejnosti – hlasování odborné poroty.

Speciální kategorie pak zahrnují ocenění in memoriam a pro děti do 18 let. Nominovat lze i seniory, kteří i přes ztrátu soběstačnosti pokračují ve svých aktivitách z mládí.

Slavnostní předávání ceny

Slavnostní předání Ceny Jiřího Flekny se uskuteční 15. března 2025 na bále Spokojeného domova v sále ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti. Nominovaní budou veřejně představeni prostřednictvím informačních panelů a budou moci během večera prezentovat své aktivity. Podrobnosti o slavnostním večeru upřesníme začátkem roku.

Organizátorem akce je obecně prospěšná společnost Spokojený domov, která poskytuje sociální služby v domácnostech seniorů a handicapovaných.

Veškeré podrobnosti naleznete na webových stránkách www.cenajirihoflekny.cz. V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 724 700 656.