V této fázi je plánováno očkování seniorů nad 65+, lidí s vybranými chronickými onemocněními, osob, které vykonávají povolání důležitá pro zachování základních funkcí státu.

Do této etapy jsou zařazeni i příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky a členové jednotek požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII). Očkování hasičů se má uskutečnit od února do června.

(s využít materiálu HZS)