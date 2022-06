"Při přípravách jsem se cítil jako na potítku u maturity. Být v disciplíně ultradlouhých závodů nováčkem je náročné už před startem, budu se učit i za jízdy," zhodnotil cyklista poslední přípravy.

North Cape - Tarifa patří k nejdelším cyklistickým závodům na světě. Počtem kilometrů překonává pětitisícový závod napříč Severní Amerikou, který Polman úšpěšně zajel v roce 2019. Původně měl přitom na červen trochu jiné plány.

Na Sněžku o prázdninách za šest set. Dvě deci sektu stojí na vrcholu 150 korun

"Jako první Čech v historii jsem byl nominovaný do transsibiřského závodu na 9 100 kilometrů z Moskvy do Vladivostoku. Měl startovat na den stejně jako North Cape - Tarifa, dokonce jsem už zaplatil startovné 10 tisíc eur. Nicméně závod byl dvakrát zrušen kvůli pandemii a potřetí z důvodu ruské invaze na Ukrajinu. Nebylo nám to souzeno. Ale s vědomím toho, co za problémy teď řeší lidi na Ukrajině, přijímám tento finanční průšvih s těžkým srdcem a nadhledem," okomentoval Polman své plány na letošní sezónu.

Náročný závod napříč Evropou je ale pro oblíbeného ultramaratonce zajímavou výzvou. Projede patnácti zeměmi včetně západního cípu Česka, zdolá celkové převýšení 80 tisíc metrů, a to vše bez doprovodu.

"Bude to asi dost osamělá jízda. Pro mě to bude něco zcela nového. Sice jsem jel pár závodů bez podpory, ale ty trvaly maximálně dva dny. Takže stačilo kouknout na předpověď počasí a člověk tak nějak věděl, co s sebou vzít. Tohle je úplně jiná galaxie," poznamenal. "Pojedu mnoho dní, budu muset dobíjet několik přístrojů a řešit spoustu věcí, které jsem doposud neřešil. Už teď vím, že se budu učit za běhu a vyberu si pár nováčkovských daní," popsal před startem cyklista, který posledních několik dní strávil dolaďováním logistiky a způsobů, jak na kolo upevnit vše potřebné, ušetřit místo a váhu a vystačit s bateriemi elektroniky.

Skuteční hrdinové

Jak už má novopacký sportovec ve zvyku, i tentokrát se rozhodl nešlapat jen tak zbůhdarma. Svou účastí v závodě chce podpořit vybrané lidi, kteří se potýkají s postižením. I letos proto před závodem založil sbírku na organizaci Sportem proti bariérám ze Staré Paky, která se stará o hendikepované a provozuje osobní asistenci dětem, dospělým i seniorům na Novopacku.

Zmizeli. Policie na Jičínsku pátrá po patnácti lidech, šest z nich jsou děti

Kromě toho se domluvil také s rodiči dvou dětí, Jindry a Lilli z Jičínska. Obě děti bojují se závažnými postiženími a dalšími nemocemi. "Pro mě jsou tito lidé skuteční hrdinové, překážky překonávají každý den. Pomáhat jim mě naplňuje. Podpoříme malou Lilli bojující s Crouzonovým syndromem, tracheostomií a dalšími nemocemi vyžadujícími i nákladné operace nehrazené pojišťovnou. Jindříškovi s centrální koordinační poruchou zase pomůžeme na cestě za jeho snem, kterým je život bez vozíku," vysvětlil sportovec. Transparentní účet dobročinné sbírky bude otevřený po celou dobu závodu, 30 procent z výtěžku dostane každé z dětí a zbylých 40 procent staropačtí vozíčkáři.

Číslo transparentního účtu:

2102005215 / 2010

Transparentní účet

Dan Polman se do Norska vypravil několik dní před startem letadlem a na závod počkal v hotelu, kde dolaďoval poslední detaily. Přestože s ním trasu nepojede doprovodné vozidlo, několikrát se po cestě setká s rodinou Gábiny a Tadeáše z Traga.cz, kteří v tomto termínu vyrazili s obytným automobilem na výlet po Evropě. Právě oni budou o postupu závodu pravidelně informovat, aby byli fanoušci v obraze.

"Ve finále je při takových závodech důležitá jediná věc: ve zdraví dojet za cílovou čáru. Každopádně fanoušci si díky on-line trackingu a asi i mým příležitostným zprávám na sociálních sítích užijí celkem dlouhou zábavu. Vždyť kdyby člověk zvládl ujet šílených 370 kilometrů denně, bude na cestě 20 dní," dodal těsně před startem Polman.