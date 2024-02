Věštění či čtení z dlaně je praktikou, díky které prý může každý nahlédnout do své budoucnosti. A zjistit tak, jak je na tom se zdravím nebo si spočítat, kolik let mu ještě zbývá. Musíte ale vědět, z jaké ruky se věští. A také, kde je na ruce čára života, co znamená, když je krátká nebo když najdete čáry života dvě. Pak je tu ještě jedna čára, opičí, kterou moc lidí nezná.

Opičí čára na obou rukách je velká vzácnost. | Foto: Shutterstock

Když se podíváte na své dlaně, můžete z nich prý vyčíst podle praktiky chiromantie neboli čtení či věštby z ruky skutečné mnohé. Podle jednotlivých čar lze usuzovat o vaší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vaše dlaně však vypovídají také o vaší povaze, talentech, úspěších, rodinném životě či zdraví. Jedna čára vám dokonce prozradí, jak dlouho budete žít. Najdete-li ale na ruce tzv. opičí čáru je to velká vzácnost, kterou se pyšní jen třetina lidí na světě.

Co o vás prozradí vaše dlaň:

Zdroj: Youtube

Co lze vyčíst z ruky

Podle chiromantky Jany Niessnerové, která studovala kurz chiromantie v Institute of Palmistry v Indii, kde je tato praktika uznávanou vědou, se dá z obou rukou vyčíst skutečně mnohé. Kromě zdraví a dlouhověkosti je to například povaha člověka, životní síla, postavení v partnerských vztazích, citové projevy, ale i vhodná povolání, počet dětí, nebo tajemství, které skrýváme před ostatními.

Metodu dvou prstů při čůrání by měly ženy ovládat. Lyžařce se neznalost vymstila

„Je důležité, která ruka je dominantní a která pasivní. U praváků je levá, tedy pasivní, ruka spojena se soukromou a intimní částí osobnosti, představivostí, instinktivními reakcemi, přirozenými vlohami a potenciálními schopnostmi. Tato ruka odhaluje poznatky o dětství, zděděných sklonech a vrozených zdravotních předpokladech. Pravá, čili dominantní, ruka odhaluje společenskou roli jedince a ukazuje, jak se projevuje navenek. Obsahuje také informace o zdraví a běhu událostí ve vašem životě,“ uvádí na svém webu Chiromantie věštkyně.

Velká vzácnost: opičí čára

Na své dlani můžete objevit například čáru osudu, srdce, hlavy nebo nejznámější čáru života. Kromě toho můžete výjimečně nalézt i tzv. opičí linii (anglicky simian line), která je v oblasti chiromantie velkou vzácností. Jedná se totiž o jedinečný a výjimečný druh rýhy, která se vyskytuje velmi ojediněle. K jejímu vytvoření dochází už ve 12. týdnu těhotenství v matčině lůně a z velké části je tento úkaz dědičný. Lidé, kteří opičí linii na své dlani najdou, jsou obvykle emocionálně silní, ale disponují i velkou mentální silou. Nejvzácnější ovšem je, pokud ji najdete na obou dlaních zároveň.

„Lidé s tak vzácnými liniemi jsou intenzivní a ambiciózní a mají velký potenciál, pokud vykročí správným směrem. Na druhou stranu, pokud jdou špatným směrem, mají tendenci být sebedestruktivní, výbušní a vzpurní. Vynikají však po kreativní stránce,“ tvrdí astrologický web InstaAstro.

Opičí čára většinou rozděluje dlaň na dvě části, čímž vznikne uzavřená dlaň. Najdete ji v horní polovině dlaně, která je čarou doslova přepůlená. Pro lepší pochopení se podívejte do naší fotogalerie.



Nahrává se anketa …

Osobnost lidí s opičí čárou

I přesto, že přítomnost opičí linie odkazuje spíš na naše pradávné předky, lidé s touto vzácnou čárou na dlani bývají od přírody inteligentní, zodpovědní a upřímní, díky čemuž vykazují i velké kariérní úspěchy. Rovněž patří mezi věrné milence, kteří jsou ke svým druhým polovičkám vysoce loajální.

Má-li opičí rýhu na dlani žena, často se jedná o nezávislou a na kariéru orientovanou ženu, která zpochybňuje patriarchální normy společnosti. Tyto ženy se často stávají živitelkami rodiny, ovšem v hledání životního partnera a manželství tolik úspěšné nebývají. Nejen kvůli vnitřnímu nastavení, ale také proto, že bývají mistryně v hádkách.

Těchto 5 věcí se prý doma hromadí všem. Zbavte se jich za pár minut

Přítomnost opičí čáry v dlani muže značí velké ambice, a proto jsou tito muži často úspěšní a mocní. „Jsou obdařeni inteligencí, bohatstvím, moudrostí, jsou schopni dobře řešit problémy a získat srdce ženy pro ně není vůbec obtížné. Navíc se ukázalo, že jsou skutečně dobrými partnery. Dokáží být až tvrdohlavě zamilovaní a ke svým protějškům jsou velice srdečně přítulní,“ tvrdí InstaAstro. Opičí linie v dlani muže je proto na rozdíl od žen vždy dobrým znamením.

Opičí čáru na dlani má například Hillary Clintonová a Tony Blare.

Pozitiva a negativa

Ovšem navzdory tomu, že především pro ženy může být ve vztahu přítomnost opičí linie překážkou, svá pozitiva stále má. „Opičí rýha je ve většině případů známkou upřímnosti a píle. Zvláště pokud je záhyb znatelně výrazný, je člověk schopen ve své práci projevit až zuřivou koncentraci a iniciativu,“ upřesňuje astrologický web Force Teller.

Lidé s opičí linií bývají inteligentní, stabilní, chytří, mocní a sebevědomí. Mívají jasná stanoviska a úsudky a jsou schopni velice rychle myslet a činit správná rozhodnutí.

Domácí léčba zánětu močových cest. Která surovina uleví a co nikdy nedělat

Pak jsou tu ale i negativa. I přesto, že čtení z rukou nepatří mezi praktiky podpořené vědeckými výzkumy, na jednu oblast se věda přece jen zaměřila a přišla se zajímavými výsledky. Opičí linie totiž bývá spojována s mnoha nemocemi, na což se zaměřili i vědci v této studii.

„Opičí rýha se objevuje přibližně u 1 z 30 lidí alespoň na jedné ruce. V lékařské literatuře je uvedeno nejméně čtrnáct chromozomálních abnormalit, který mají vysoký vzájemný vztah právě s výskytem opičí line. Jedním z těchto onemocnění je Downův syndrom,“ uvedli autoři studie.

Tato linka však podle astrologického webu Astroyogi znamená i vyšší riziko onemocnění respiračními chorobami, hypertenzí, vysokým cholesterolem, hepatitidou, nemocí močového systému či problémy s nervozitou, zácpou i schopností reprodukce.

Spočítejte si, jak dlouho budete žít

Opičí čára je velice vzácným úkazem, ovšem bezpochyby nejdůležitější čarou na dlani je z hlediska chiromantie čára života, kterou naleznete na levé ruce. Začíná v oblasti mezi palcem a ukazováčkem a pozvolna se stáčí dolů k zápěstí, kde končí. Vypovídá nejen o zdravotním stavu člověka, jeho celkovému postoji k životu a prožitcích, ale především nám dává odpověď na otázku, jak dlouho budeme žít.

„Obecně je to určené tak, že střed čáry života má znamenat 35. rok. Každý milimetr navíc je pak dalším a dalším rokem života navíc,“ radí s jednoduchým výpočtem web Věštírna. To ale není zdaleka vše, co se dá z čáry života vyčíst.

Tohle v seriálu Smysl pro tumor nezaznělo: Míša Báře s dírou v hlavě řekla více

„Jestli je čára života na dlani nejvýraznější, potom se jedná pravděpodobně o fyzicky zdatného jedince. Když je ale někde přerušená, nebo nějak nedokonalá, je to známkou blížících se problémů. Pokud je v ní mezera, znamená to, že váš dosavadní život není zrovna růžový,“ pokračuje astrologický web. Jestliže jste ale našli rovnou dvě čáry života, znamená to, že máte „anděla strážného“, který vás a váš život střeží a ochraňuje.

A co když je čára života krátká? Určitě to neznamená, že bude krátký i váš život. Ovšem určitou souvislost se zdravím údajně to má. „Krátká linie života neznačí krátký život, ale ukazuje, že budete náchylní k nemocem. Mívají ji přízemní a trochu plaší lidé, které mají ostatní tendence ovládat,“ míní Your Cinese Astrology.

Čtení z ruky je tisíce let starou praktikou převládající v Indii, Nepálu a Číně a dalších částech jižní Asie. Její stoupenci ji však praktikují po celém světě. A ačkoliv jsou vědci k praktikování chiromantie skeptičtí a považují tuto praktiku spíš za pseudovědu s nedostatkem důkazů, sami zatím nenabídli vědeckou studii, která by schopnosti věštby z ruky konkrétně a jasně vyvracela.