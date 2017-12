Čalouníci ze Střední školy řemesel v Hořicích jsou mistři

Hořice - Střední škola řemesel a služeb potvrdila vysokou úroveň odborných dovedností na republikovém klání mladých čalouníků. Do soutěže se hořičtí studenti a studentky pravidelně zapojují a výsledky povtvrzují, že to nebyly účasti jen do počtu. Za minulé tři roky mají na svém kontě jedno první, druhé a třetí místo.

dnes 11:29 SDÍLEJ:

3 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Úkolem mladých čalouníků bylo zhotovení taburetu s klasickou pérovou vazbou dle zadané dokumentace.Foto: SŠ řemesel a ZŠ Hořice

Sedmý ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v odborných dovednostech oboru vzdělání čalouník tradičně pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy pod záštitou MŠMT ČR, Jihomoravského kraje a Cechu čalouníků a dekoratérů v prostorách Brněnského výstaviště. Letos se účastnilo sedm družstev z České a Slovenské republiky. Úkolem mladých čalouníků bylo zhotovení taburetu s klasickou pérovou vazbou dle zadané dokumentace. Soutěž začala testem odborných znalostí a dále pokračovala vlastním zhotovením taburetu v časovém limitu osmi hodin. „Naši studenti Josef Hampl a Barbora Studničková předvedli skvělý týmový výkon," říká ředitel školy Jiří Kopecký. Odborná porota rozhodla o jejich vítězství a zisku titulu mistr České republiky. „Gratulace a poděkování patří také učiteli odborného výcviku panu Jiřímu Voženílkovi, který naše družstva dlouhodobě připravuje," dodává ředitel.

Autor: Veronika Peclinovská