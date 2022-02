„Děti nešly do školy, lidé nemají vycházet ven, snacha pracovala z domova. V obchodech přestali přijímat platební karty, místní stojí fronty u bankomatů, aby získali hotovost,“ popisuje aktuální situaci po telefonátu se svým synem, podle kterého byl v Kyjevě a na západní Ukrajině zatím klid. V noci ze čtvrtka na pátek však městem otřásly dva výbuchy. V pátek už je jasné, že se střelba a rakety nevyhýbají ani civilním cílům.

Jičín stojí za Ukrajinou. Na budově úřadu zavlála modrožlutá vlajka

Válka je podle názoru ženy vyvrcholením neutěšené situace na Ukrajině, která započala převratem v roce 2014. „Lidé na Ukrajině jsou osm let utlačováni vládou, jsou unaveni, konflikt na východě Ukrajiny, před kterým celý svět zavíral oči, trvá velmi dlouho. Místní obyvatelé nemají šanci si zde vydělat na živobytí. Řada z nich odešla do Polska a Česka, spousta se jich přestěhovala také do Ruska,“ upozorňuje žena, která se narodila v Rusku a devět let žila na Ukrajině.

Netuší, jak bude všechno pokračovat, bojí se přirozeně o své blízké. „Včera mě překvapil názor jedné ze zákaznic. Má strach, aby Putin po Ukrajině neobsadil Česko. Bojí se o svůj domov, o svoji rodinu,“ říká smutně a doufá, že k takovým krokům nikdy nedojde.