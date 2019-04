FOTO: Bydlení, péče o památky i co s odpadem - diskuze v jičínském biografu

Průřez tím, co v šestnáctitisícovém Jičíně lidi zajímá, to, co je pro občany podstatné. Panelová diskuze Setkání se starostou Jičína Janem Malým v Biografu Český ráj, vedená šéfredaktorem východočeských deníků společnosti Vltava Labe Media Imrichem Dioszegi se týkala nejzákladnějších věcí - bydlení, péče o lidi, kteří jsou slabí, nebo potřebují pomoc.

Dotkla se i péče o kulturní dědictví, na které je Jičín mimořádně bohatý. Hovořilo se také o znečišťování, ovlivňování životního prostředí, jak nakládat s odpady i novinkami, které Jičín zavede od července. Kdy se budou prodávat parcely v lokalitě Kasárna pro výstavbu rodinných domů a jsou v Jičíně i jiné možnosti, kde si postavit dům? Jak je v Jičíně zajištěna péče o seniory a kdy bude k dispozici bydlení pro seniory v Kasárnách? Na tyto a další otázky se rovněž zaměřilo Setkání se starostou v Biografu Český ráj. S představiteli jičínské radnice diskutovali pozvaní hosté, byli mezi nimi ředitelé firem, úřadů, zástupci sportovních klubů, architekti, ředitelé škol, studenti i jičínští zastupitelé. Starosta Jan Malý v kostce shrnul historii kasárenských budov, lokality, kde má vyrůst 52 domků. Zástupci firmy SeneCura, která má ve zbývajících dvou objektech kasáren vybudovat rezidenční bydlení pro seniory, řečnili o záměrech firmy, ale bohužel nešli až ke dřeni projektu, snad kvůli konkurenci. Nicméně v Jičíně nyní chybí sto požadovaných lůžek pro seniory, SeneCura jich nabídne 130. Dalším diskuzním tématem se stal Valdštejnův odkaz, tedy památky v Jičíně a péče o ně. Místostarosta Petr Hamáček sumarizoval investice do Valdštejnského zámku, Valdštejnské lodžie, kostela sv. Ignáce, jezuitské koleje, zmínil jak dál s Masarykovým divadlem i problémy s nedokončenými prostory v K-Klubu. Odvoz popelnic od domů, omezit množství obalů, snížit skládkování - na poslední téma, zabývající se čistotou města dostal prostor druhý místostarosta Jan Jiřička. Setkání ukončila volná diskuze. Online reportáž ON-LINE: Setkání se starostou Jičína Janem Malým a hosty Celá on-line reportáž ZDE

Autor: Iva Kovářová