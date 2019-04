Burzy z Jičínska zmizely, nejbližší jsou u sousedů v Tuhani

Burzy, seženete na nich i to, co vlastně nepotřebujete. Dříve byly vyhledávané v Jičíně u Agrostroje a u Autokempu Rumcajs. Nejdéle se pak udržely v Nové Pace na škvárovém hřišti. To je už zmodernizované a burzy se z města vytratily. Od roku 2006 jsou nejbližší v Tuhani na Lomnicku.

Tuhaň na Semilsku. | Foto: Jaromír Šimek

Poslední už připomínala blížící se Velikonoce, další se bude konat na Velikonoční neděli 21. dubna. Na této poslední nechyběl ani místní průšvihář Milan Čurda, známý svými alkoholovými dýchánky za volantem. Místní rodák a pravidelný návštěvník trhů řidič Milan Čurda při havárii překvapil policii smrtelnou hodnotou 8,00 promile alkoholu v krvi a zviditelnil se i tím, když v požární nádrži vykoupal svůj ZETOR. Svoji vesnici svými incidenty proslavil nejen v Česku, ale i v zahraničí. Fotbalový areál projde modernizací Přečíst článek ›

Autor: Iva Kovářová