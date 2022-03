Právě do "vesnice tkalců", která leží nedaleko Nové Paky těsně za hranicí Libereckého kraje, se nyní upínají naděje těch, kteří se ocitli bez pediatra. V moderně zrekonstruované ordinaci totiž od dubna začíná přijímat pacienty nová dětská lékařka. "Přesné naplnění kapacit nevím, ale v posledních týdnech po smrti paní doktorky z Paky volá víc a víc lidí a pomalu se nám ordinace plní. Jsme rádi, pro správné fungování ordinace bude nejlepší, když se kapacity naplní," komentuje situaci starosta Studence na Semilsku Tomáš Chrtek.

Obec do opravy ordinace ve zdravotním středisku investovala nemalé peníze a podle starosty by se mohlo jednat o jednu z nejmodernějších ordinací v širokém okolí. Nová lékařka bude kromě Studence působit také v nedalekých Roztokách u Jilemnice.

Přeplněno pro Čechy i Ukrajince

K pondělí 21. března přišlo do Královéhradeckého kraje od začátku války na Ukrajině 8 705 lidí, 45 procent z toho jsou děti do 18 let. Na Jičínsku dosud našlo azyl 627 dětí, z toho je 527 stále školou povinných. Právě pro ty bude nutné kvůli přijetí do škol a školek zajistit povinnou lékařskou prohlídku a péči.K tomu učelu vzniká v hradecké fakultní nemocnici. na pokyn ministerstva zdravotnictví takzvaný UA point, kde bude pro děti i dospělé přicházející z Ukrajiny zajištěna lékařská ambulance.

Ve speciálně vyhrazených ordinacích budou děti uprchlíků dostávat potvrzení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti. Stále se také hovoří o povinných očkováních, která musí děti v Česku mít, aby bylo možné je do vzdělávacích zařízení přijmout.

UA pointy by měly vzniknout ve všech fakultních nemocnicích, to ale znamená, že budou vždy jen v krajském městě. Nakolik dokáží zdravotníci přijmout tisíce dětí v každém kraji se uvidí. Obvodní pediatři totiž momentálně nemají dostatek volných kapacit v kartotékách. "Když bude potřeba, jsme schopní ukrajinské děti ošetřit. Ale stálé místo pro ně teď nemáme," doplnila sestra Valentová z novopacké pediatrické ordinace.