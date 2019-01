Jičínsko – Bruslení v přírodě je zážitek. Abyste ho ve zdraví přežili, měli byste dobře zvážit okolnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Jaromír Šimek

Teploty v posledních dnech padají pod nulu a mnohé rybníky pokryl led. Milovníci bruslí z toho mají radost, na co ale často zapomínají, je opatrnost. I když se led zdá na první pohled silný, skutečnost může být jiná.



V Lázních Bělohrad se před pár lety dalo téměř bez rizika bruslit na rybníku Pardoubek. Ačkoli je vodní plocha i teď pokrytá ledem, rozhodně není vhodná pro zimní radovánky. „Leží zde několikacentimetrová vrstva sněhu. Město prostor pro bruslaře neudržuje, jelikož máme umělou ledovou plochu za sokolovnou, kde se dá bruslit. Pokud by ale někdo sníh na rybníku odhrnul, asi by se tam bruslit dalo. Je ale možné, že led pod sněhem praská. Velká opatrnost je na místě," dodává starosta Pavel Šubr.



Téměř stejná situace je i v Jičíně. Ani tady město neudržuje zamrzlé plochy rybníků Kníže a Šibeňák. „Pro bruslaře rybníky upraveny nejsou. Lidé mohou chodit na zimní stadion, a pokud chtějí na přírodní kluziště, je to jen na jejich nebezpečí. Nejsem si ani vědom toho, že by na rybnících někdo prováděl nějaký vrt, aby zjistil tloušťku ledu," upozorňuje místostarosta Jan Jiřička.



A jeho slova potvrzuje Jaroslav Štieber, předseda jičínského rybářského svazu. „Na Knížeti se snad nikdy nebruslilo, na Šibeňáku byli bruslaři minulý víkend, ale teď to rozhodně nedoporučuji. Led je slabý a dost nekvalitní," varuje předseda a dodává, že bezpečná tloušťka ledu pro jednotlivce je deset centimetrů, pro skupinku pak ideálně dvanáct až patnáct centimetrů. „O víkendu jsme led na Šibeňáku prosekávali a jeho síla byla sedm centimetrů, takže to opravdu není bezpečné," říká zkušený rybář.



I v Hořicích doporučují spíš umělé kluziště Na Habru. Ani tady není kvalita ledu ideální. „Bruslí se, ale vzhledem k počasí to tam žádná super idylka není," přiznává Pavel Bičiště z informačního centra.



„Co vím, tak lidé hodně jezdí na rybník Bubnovka, který leží mezi Hořicemi a Miletínem. A dost navštěvovaná je vodní nádrž v Bílsku. V obou případech se ale jedná o neudržované plochy, kde je bruslení na vlastní nebezpečí. V tomto počasí bych se jim raději vyhnul," zdůrazňuje mladý muž, podle kterého je nejlepší zajet si s bruslemi na zimní stadion do Nového Bydžova.



„Plocha je každý den udržovaná, vstup není drahý a perfektně si zabruslíte," radí pracovník infocentra.