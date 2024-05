Při celorepublikovém srovnání má Brno velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, navíc jejich počet meziročně velmi výrazně narůstá. Ve městě myslí na elektromobilitu, alespoň to dokládá vůbec nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily, přičemž jejich počet je velmi vysoký i při přepočtu na 100 firem. Příslibem pro rozvoj pracovního trhu i do budoucna je rovněž nárůst počtu obyvatel. Pokud jde o přístup veřejné správy, skvělého výsledku dosáhlo statutární město Brno v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak kvalitně a jak rychle odpovídají místně příslušné živnostenské úřady. Město vynakládá dostatek finančních prostředků zejména do oblasti veřejné dopravy.

„Myslím, že ocenění potěší všechny ty, kteří pracují na tom, aby město bylo dobrým místem pro život po všech stránkách, nejenom pro podnikatelskou veřejnost. Velmi spolupracujeme s firmami, které v Brně vytvářejí významný podíl na pracovním trhu. Měli jsme nedávno setkání, na kterém se řešila podpora vzdělávání v technických oborech. Chceme společnými silami s Jihomoravským krajem vytvořit platformu pro to, aby se studenti mohli lépe orientovat v technických oborech a aby si je také vybírali, protože Brno je a bude městem techniky, kde se tvoří vysoká přidaná hodnota. A k tomu potřebujeme vzdělané lidi,“ říká zastupitelka Brna Anna Putnová.