Celkem 57 hlídek a 21 jednotlivců se zúčastnilo na Bradech branného závodu, který je okresním kolem celostátní hry Plamen. Jedná se o soutěž pětičlenných družstev mladých hasičů a jednotlivců.

V Rybníčku poměřili síly mladí hasiči. | Foto: Jaromír Šimek

V kategorii mladších (6 - 11) let si z 22 hlídek vedl nejlépe tým z Vrchoviny, v konkurenci starších (11 - 15 let) ze šestadvaceti týmů odvedli nejlepší výsledky rovněž hasiči z Vrchoviny. Dorostenky (15 - 18 let) vyslaly do terénu 5 skupinek, z nichž mezi nejúspěšnější patřila Dobrá Voda. Ze čtyř týmů dorostenců pak zabodovaly Lužany. Mezi jednotlivci (dorost) zazářil Adam Máslo ze Šárovcovy Lhoty, z dívek dosáhla na nejvyšší metu Magdaléna Pospíšilová z Nové Paky.