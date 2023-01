Další dotázaná uvedla také Markovu ulici na Letné. „Bydlím na Letné v bytovce a kdykoliv jdu domů po setmění, necítím se úplně komfortně. Z jedné strany jsou kanceláře, kde večer nikdo není, z druhé bytovky, kde nikoho nezajímá, jestli venku někdo křičí,“ popsala své pocity mladá studentka Michaela. Její kamarádka Kristýna zase nerada chodí od Valdické brány směrem na autobus ulicí Pod Koštofránkem. „Slyšela jsem, že tam večer chodí feťáci, a není tam moc vidět na krok. Radši chodím okolo,“ dodala dívka.

Právě proto městská policie iniciovala dotazníkové šetření. „Je to aktivita ze strany Městské policie Jičín. Co je mi známo, dali širší veřejnosti dotazník, aby se k tomu mohla vyjádřit,“ uvedl preventista jičínského obvodního oddělení státní policie Aleš Brendl. Už v minulosti se stejným způsobem podařilo vytipovat místa, kde bylo třeba posílit dohled strážníků a kamerový systém. Jak potvrdil do telefonu jeden z jičínských strážníků, jednalo se tehdy například o ulici Na Jihu, centrum města a prostranství u škol.

Inspirace pro celou republiku

Podle Brendla patří Jičín k bezpečným městům především díky kamerám, které pomáhají nejen strážníkům, ale také policii při prevenci a vyšetřování trestné činnosti. „Do Jičína se jezdí koukat prakticky z celé republiky, jak tady ten kamerový systém úžasně funguje. Je jeden z nejlepších v celém Česku a byli se tu na něj podívat i z policejního prezidia. Jsme v tomto ohledu vzorem ostatním městům,“ řekl Brendl. V současné době je v Jičíně celkem 58 pevných a 32 otočných kamer, které neustále sleduje operátor městské policie.

Přestože se v dnešní době ve společnosti objevují odpůrci kamerových systémů, jsou podle preventisty nezbytné pro zajištění bezpečnosti lidí ve městech. „V prevenci kriminality má kamerový systém nezastupitelné místo. Ty informace nejsou nikdy zneužívány a je to vyloženě pro šetření kriminality. Je důležité, aby si lidi uvědomili, že je to především na jejich ochranu,“ doplnil. Kamery mají také preventivní účinek, pokud pachatel ví, že je někde bezpečnostní kamera, může ho to od trestné činnosti odradit.

Dotazníkové šetření potrvá do 28. února a lidé jej mohou anonymně vyplnit na internetu na odkazu https://prevence-kriminality-v-jicin.vyplnto.cz/ nebo pomocí papírového formuláře, který vyjde v únorovém čísle zpravodaje, jenž radnice rozesílá do schránek.