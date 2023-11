Na poslední měsíc před úterním otevřením pro ně nakonec otevřela alespoň mobilní pošta, neboli možnost vyzvednout si po předchozím avízu doporučené zásilky, balíky a důchody ve speciální poštovní dodávce.

Na novou pobočku České pošty přímo v přízemí městského úřadu v Sobotce zatím z venku známé logo poštovní trumpetky neláká. Nedávnou rekonstrukci ale připomínají zbytky materiálu naskládané vedle chodníku. Kudy jít ale návštěvník brzy pozná podle modré samolepky CzechPoint, která dvouramenné prosklené dveře v přízemí zdobí. Pobočka, která otevřela poprvé v úterý 31. října, sice ještě není úplně doladěná, krásně opravená přepážka ale už plně funguje pro zákazníky.

Původní sobotecká pošta v Předměstské ulici zavřela své brány vloni v prosinci. Mělo se jednat o rutinní postup, při kterém se pobočka České pošty na čtvrt roku uzavře a na jaře se přestěhuje do nově zrekonstruovaných prostor v budově městského úřadu v Boleslavské ulici. To se ale nestalo a pro radnici začaly několikaměsíční boje o zachování plnohodnotné pobočky provozované Českou poštou. Ta totiž ve výběrovém řízení nasehnala firmu, která by prostory za požadovanou cenu opravila. A provoz poštovní pobočky nabídla radnici v modelu Pošta Partner, kterou by ale město Sobotka muselo financovat zajistit její provoz, případně najít soukromého provozovatele.

„To jsme jednoznačně odmítli,“ zdůraznil na webu města starosta Lubor Jenček.