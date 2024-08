Novopacký rodák je známý extrémními výkony v ultracyklistice – absolvoval ty nejdelší a nejtěžší závody, jako jsou North Cape - Tarifa (7400 km) a Race Across America (5000 km), je také držitelem českého rekordu v jízdě na 24 hodin s hodnotou 911 km! Nicméně zajet umí i kratší rychlé závody a to jak na horském, tak na silničním kole. Letos zažívá velmi úspěšnou sezónu v terénu, když v květnu vyhrál po čtvrté v řadě závod 400 Ultra a v červenci ovládl legendární 1000 Miles Adventure (1630 km) v rekordu trati 6 dní 19 hodin a 58 minut - video Z D E ↓ ↓ ↓

| Video: Youtube

Měsíc na to se v Karlových Varech stal mistrem ČR v MTB maratonu v kategorii masters II a to i přes hrůzostrašný pád při silničních závodech, který utrpěl pouhých 13 dní před startem domácího šampionátu.

Na silničním kole se mu dařilo v březnu na závodě Granfondo Coimbra Region v Portugalsku, kde se nominoval na Mistrovství světa UCI Masters v Dánsku. České barvy tam bude reprezentovat v závodě s hromadným startem na 153 km, který startuje v neděli 1. září. „Sport mám jako zábavu a zdroj příběhů, s nimiž potom pracuju v knihách, ve filmech a také na přednáškách. Víceméně si pořád hraju a to platí i o projektu UltraFOndo, v němž propojím ultracyklistiku i klasickou rychlou silnici,“ vysvětluje, co ho vedlo k myšlence odjet do Dánska rovnou na kole.

„Pojedu bez podpory, takže na kolo nahážu brašny, do nich dám vše potřebné a odjedu asi 1030 km na start v Aalborgu. Tam brašny sundám, zajedu závod a potom zase vyrazím s plnou polní domů. Plánuju i malou odbočku na nejvyšší vrchol Dánska, kterým je 171 m vysoký Møllehøj,“ popisuje s úsměvem sportovec, kterému se přezdívá „ultrapako“.

Dan Polman s sebou poveze i tracker, díky kterému bude možné sledovat jeho pohyb on-line. Odkaz na sledování a další informace zveřejní na svém webu a sociálních sítích. V neposlední řadě by rád tímto mimořádným sportovním výkonem podpořil i sbírku na dobrou věc, kterou vyhlásil již na začátku sezóny. „Každý, kdo na sbírku přispěje, dá mému úsilí další rozměr a podpoří lidi, kteří si to opravdu zaslouží,“ říká Dan Polman, který odstartuje do své další velké výzvy v úterý 27. 8. odpoledne z rodné Nové Paky.