Klíč k úspěchu je podle něj v komunitě a motivaci. To potvrdila i Monika, která Deníku prozradila, že je starosta obepisoval i na Messengeru. „Ve druhém kole jsme na to měli víc času a všichni cvakali každou hodinu, jak to šlo. Dokonce jsem slyšel, že někteří hlasovali i přes noc. Měli budíka a hlasovali," dodal Havránek.

Podle starosty Vitiněvsi Josefa Havránka si soutěž vzali za své místní hasiči a i zbytek obce, ve které žije okolo 340 obyvatel. „Začalo to když jsme jeli na zájezd do pivovaru. Vzal jsem si mikrofon v autobuse a hned všichni museli hlasovat. Pak jsem lidi oslovil přes obecní facebookový profil a snažili se i naši hasiči," popsal starosta.

„Přeci to prvenství nenecháme nějaké Vitíněvsi, když pořádně ani nevím, kde ta p*del leží," podněcoval souboj například diskutující Petr. Vitiněves si ale nenechala nic líbit, místostarostka Jitka Heršálková: „Zato Vitiněves už dávno ví, kde leží ta vaše."

Podle starosty Havránka byl souboj mezi Vitiněvsí a Lužcem napínavý do posledních chvil. „Vedli o nějakých asi 80 hlasů a pak najednou během dvou, tří hodin oni vedli o 500. Tam už to asi někteří vzdali. Ale hecli jsme to a i když jsme nakonec nevyhráli, bylo to o fous," popsal poslední momenty starosta.

V sobotu, kdy hlasování končilo, měli ve Vitiněvsi hasičskou výročku. Ani v cílové rovince se ale nakonec nepodařilo to hecnout a Lužec porazit. I přes sportovní rivalitu během hlasování si nakonec starostové obcí na Facebooku navzájem popřáli hezké svátky a hodně štěstí v dalším kole.

Vánoční vesnička Vitiněves

Vzrostlý strom na vitiněveské návsi sice v soutěži krásy skončil stříbrný, i v posledním adventním týdnu ale vesele poblikává dál, každý večer mu na pozdrav z okolnách zahrad svítí i další vánoční dekorace. Minimálně každá druhá chalupa totiž před Vánoci vystavuje nápaditou světelnou výzdobu, za kterou by se mnohdy nemusely stydět ani domky v proslulé kalifornské Candy Cane Lane.

„To není naše práce, ale máme tam chalupačku, která má nasvícenou celou chaloupku a zvířátka nasvícený na dvoře. A taky spoustu dalších. Baví nás to a hrajeme si s tím. V obci dodržujeme i další tradice, třeba rozsvěcení stromečku, kdy se sejde okolo 200 lidí, vypije se padesát litrů svařáků. Takže je to v lidech. Hlavně když přijdou, pak nás to motivuje k tomu nějakou tu výzdobu na návsi udělat, kdyby nepřišli, tak nás to třeba tolik motivovat nebude," dodal starosta.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková