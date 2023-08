Pro aeroklub by ztráta letiště znamenala zánik. Obyvatelé Jičína se zase obávají rapidního navýšení provozu, hluku, poklesu cen nemovitostí a také kvality života. Do bitvy na podporu Aeroklubu se vyzbrojili peticí, kterou k dnešnímu dni podepsalo ke dvěma tisícům lidí z Jičína, Podhradí, Čejkovic, a dalších obcí v okolí. „Bojujeme o existenci,“ uvedl předseda aeroklubu Aleš Holoubek.

„Bydlíme v Poděbradově ulici a už nyní nám občas, hlavně v neděli, vadí hlasitá vzlétající letadla. Neumím si vůbec představit, že by to mělo být ještě horší, navíc by prý letadla létala celý rok," zdůvodnila svůj podpis na petici žena, která ve čtvrtek odpoledne dorazila do vnitrobloku mincovny. Své jméno Deníku nesdělila.

Přišel i Petr Šohaj, občan Jičína, který se před nedávnem na Nové Město přistěhoval. „Mám okna na jih s výhledem na Veliš. Mám rád, když tam občas přeletí plachťáky, minule mi tam přistával i horkovzdušný balón, to byla nádhera. Ale kdyby tam byl větší provoz, to by se mi nelíbilo. Dozvěděl jsem se o tom dnes, proto jsem přišel,“ řekl Deníku muž.

Zatímco jičínský aeroklub létá především sportovně a rekreačně v letní sezóně a za hezkého počasí, komerční výcvik by firma Flying Academy zřejmě při velkém zájmu provozovala celoročně a s mnohem větší frekvencí.

Na druhou stranu hrají roli peníze. Aeroklub si letiště od státu půjčuje bezúplatně, firma by za výpůjčku platila. „Při jednáních aeroklubu se zástupcem společnosti Flying Academy, bylo jednoznačně a poměrně agresivně podáno z jejich strany, že provoz aeroklubu rozhodně není v jejím zájmu a činnost aeroklubu nebudou podporovat a později ani umožňovat. Společnost Flying Academy jedná velmi nátlakově a nevybíravě a v případě jakéhokoliv nesouhlasu s jejími představami přechází okamžitě k výhružkám a zastrašování,“ stojí v oficiálním vyjádření Aeroklubu Jičín k celé kauze.

Vedení firmy Flying Academy tvrzení, že se v jednání s aeroklubem chová agresivně nebo arogantně, popírá. Naopak tvrdí, že jsou informace šířící se společně s peticí zavádějící a o situaci na jičínském letišti informují nepřesně. Majitel firmy Radim Olbrecht Deníku sdělil, že v tuto chvíli neusiluje o to, aby činnost aeroklubu nebo jiných subjektů na jičínském letišti skončila. Snaží se ale prosadit, aby mohli letiště pro svou činnost využívat také.

„Přejeme si na letišti, které je zařazené do veřejné infrastruktury podobně jako dálnice nebo silnice první třídy, koexistovat s aeroklubem za důstojných podmínek. Ty současné ale podle nás nejsou důstojné a naši činnost vylučují. Vlastníme pozemek na letišti, museli jsme si na něj vzít úvěr a chtěli bychom jej jako investici začít využívat. To jsme v posledních dvou a půl letech nemohli,“ uvedl Olbrecht.

Pokud by ale ministerstvo dopravy vyhlásilo výběrové řízení na provozovatele, firma Flying Academy by se přihlásila.

Vedení výcvikové školy vnímá i vlnu nevole, která se proti nim v Jičíně a okolí zvedla. „Už v minulosti jsem se zúčastnil schůzky s veřejností v městysu Podhradí, abych si poslechl, co lidem vadí. Rádi bychom takovou schůzku uskutečnili i nyní, aby se všechny strany mohly k provozu na jičínském letišti vyjádřit," dodal.

Podle Olbrechta obyvatelům Jičína a přilehlých vesnic v případě jejich provozu na letišti nehrozí zhoršení kvality života. „Letový provoz by se samozřejmě zvýšil. Ale hlukovost, která je v těchto případech nejčastější obavou lidí, by se nezvýšila. Létáme na moderních certifikovaných strojích, které jsou schopné vzlétnout ještě nad letištěm do výšky, ze které už nebudou slyšet. Hluk by tedy nebyl větší, než jaký je na obchvatu Jičína,“ doplnil.

Před rokem zástupci aeroklubu spolu s vedením Jičína, Podhradí, Čejkovic a Březiny podepsali dohodu o letovém režimu na jičínském letišti. Obce v ní jednoznačně deklarují, že mají zájem o setrvání aeroklubu jako provozovatele letiště.

„Plně v této věci podporuji aeroklub a přeji si, aby mu letiště zůstalo. Rada města v této věci podnikla všechny potřebné kroky a udělali jsme vše, co je v naší moci," sdělil Deníku starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Za aeroklubem stojí také senátor pro jičínský obvod Tomáš Czernin. „Podporuji záměr nechat jičínské letiště v rukou regionálního provozovatele. V této věci stojím na straně Aeroklubu Jičín," potvrdil reportérce Deníku Czernin.

Rada města Jičín projednávala celou záležitost v létě roku 2022 na popud radního Miroslava Kodydka (ANO). Ten vidí vývoj kauzy okolo letiště optimisticky. „Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na prodloužení smlouvy aeroklubu, takže pokud by radikálně nezměnili stanovisko a podmínky tendru neupravili, nebojím se, že by mohlo ke změně provozovatele dojít,“ sdělil Kodydek.

Redakce Deníku požádala už ve čtvrtek 17. srpna o vyjádření také Ministerstvo dopravy ČR, které pozemky letiště vlastní a rozhoduje o provozovateli. Na otázky ohledně kritérií pro výběr provozovatele však ministerstvo ani po pondělní urgenci do vydání článku nezareagovalo. O dalším vývoji budeme informovat.

Současná smlouva aeroklubu skončí posledního prosince 2023. O tom, zda jako provozovatel letiště zůstane i pro další období, se tedy bude rozhodovat v následujících měsících. Lidé svou podporu mohou vyjádřit právě nyní například podpisem petice v předem stanovených časech ve Valdštejnském muzeu, podle Milana Berného by už brzy měl být spuštěn také nový web, na kterém hodlá občanská iniciativa přinést podrobné informace o kauze a ke stažení poskytnout podpisové archy pro petici.