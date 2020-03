"Vyzývám občany kraje, aby dodržovali všechna vládní nařízení. Věřím, že pokud budeme důslední a dodržíme hygienická a jiná opatření, dokážeme šíření nákazy zmírnit,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Bezpečnostní rada kraje ve čtvrtek projednala všechna dosavadní opatření, a to zejména ohledně dodržování hygienických zásad a prevence, dále také situaci kolem opatření ve veřejné dopravě a očekávané dodávce ochranných pomůcek, které by měl do konce týdne dodat stát.

Současné stavy prezentovali ředitelé a zástupci bezpečnostních složek. Policie bude v následujících dnech operovat na hraničních přechodech. Hasiči pomáhají při dekontaminacích sanitních vozů pro terénní odběry. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje zajišťuje terénní odběry rizikových pacientů ve spolupráci s personálem Fakultní nemocnice Hradec Králové a dopravní zdravotní službou NDZS Koutek z Hradce Králové.