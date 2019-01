Jičínsko – Majitelé kotlů na tuhá paliva mají posledních pár dní na to, aby si nechali zkontrolovat jejich technický stav. Pokud tak neučiní a nebudou mít o provedené prohlídce doklad, hrozí jim od 1. ledna 2017 až dvacetitisícová, právnickým osobám a subjektům až padesátitisícová pokuta.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Kontroly kotlů smí přitom provádět pouze osoba k tomuto úkonu způsobilá a řádně proškolená. Podle revizního technika Kamila Lučana z Miletína lidé nemusí mít strach, že by jich byl nedostatek. I když stát se to může.



„Myslím si, že revizních techniků je dostatek, ale je nutné brát v potaz výrobce kotlů. Ti si své techniky proškolují sami a někteří jich mají dostatek, ale u některých výrobců se může stát, že jich mají naopak málo. Je to dost individuální. Rovněž některé značky jsou u nás rozšířené více, jiné méně. Těžko se to odhaduje," vysvětluje Lučan, podle kterého se také nedá s jistotou říci, zda-li lidé o revize zájem mají. „Zákon platí už čtyři roky a já bych řekl, že média začala o této skutečnosti informovat dost pozdě. Nemám ale zprávy o tom, že by revizní technici nestíhali," přiznává.

Podle technika Lučana bude rozhodující leden, kdy se uvidí, kolik lidí tuto novou povinnost splnilo a kolik jich to bralo na lehkou váhu.



Kamil Lučan upozorňuje, že revize kotle úzce souvisí s komínem. „Doklad o revizi kotle lze vystavit pouze v případě, že máte hotovou i kontrolu komínu. Vždy když mi někdo volá, tak se prvně na toto ptám a pokud mi někdo řekne, že revizi na komín nemá, rovnou ho upozorním na to, že je nutné si ji nejdříve zajistit a až pak si domluvit kontrolu tepelného spotřebiče," zdůrazňuje kontrolor jednu z podmínek.



Podle Lučana prohlídka kotle trvá něco okolo jedné hodiny. „Je potřeba zkontrolovat a zhodnotit několik věcí. Před prohlídkou je tedy nutné přestat topit tak, aby když se inspektor na místo dostaví, byl kotel vychladlý," vysvětluje revizní technik a dodává, že se mimo jiného posuzuje i to, jak se majitel o kotel stará a zda-li ho pravidelně čistí.

PRŮBĚH KONTROLY

„Musíme zjistit, zda kotel má veškeré příslušenství, které podle podmínek má mít, to znamená u starších kotlů první a druhé třídy jsou to veškeré vstupní otvory, zatápěcí klapky, čistící otvory, rošty a podobně.Také je důležité zkontrolovat propojení s komínem. Když je vše v pořádku, v kotli následně zatopíme, což může odhalit další závady. Pokud neshledáme žádnou závadu, jenž by zabraňovala bezpečnému provozu tepelného spotřebiče, vystavíme potvrzení o revizi.

V případě, že nalezneme něco, co brání bezpečnému provozu, domluvíme se s majitelem na odstranění závady a následně další prohlídce," popisuje postup technik. Bohužel se může stát, že kontrolor oznámí vlastníkovi, že kotel je v takovém stavu, že jeho další provoz už není možný a je nutné ho vyměnit. Kontroly po prvním lednu budou provádět úřady s rozšířenou působností. Jak ale budou probíhat zatím není jasné.



„Nově budou mít možnost dostat se do objektu bez příkazu, což dříve nešlo. Kontroly ale rozhodně nejsou v kompetenci revizních techniků. Ten do objektu může vstoupit jen se svolením majitele," upozorňuje Lučan.