"Jičíňáci si festival přivlastnili, jsou na něj pyšní a umí být hodně radikální ve svých požadavcích. Ale sami se do příprav nezapojí. Všichni to děláme při svém zaměstnání, jsme otevření konstruktivním nápadům a lidi potřebujeme," říká hlavní organizátorka Zuzana Vavřincová.

Podoba festivalu Jičín - město pohádky se za více než třicet let jeho existence několikrát proměnila. Začínal jako v Jičíně nevídaná, částečně recesistická událost pořádaná pro místní děti několika nadšenci. Jeho hlavní myšlenkou byla nekomerční pohádková zábava pro děti, ale i dospělé, kteří se s Pohádkou rádi vraceli do dětství.

FOTO: Princezny, vodníci i mořské panny. Děti dostaly na čtyři dny klíč od města

"Lidé na festivalu vyrostli a nyní si stěžují, že už to není, co bývalo. Ale to je samozřejmé. Když jste dítě, všechno je pro vás obrovské a fascinující. Neřešíte vstupné a užíváte si kouzelnou atmosféru. Ale jako dospělí už to vnímáte jinak. To ale hodně lidí nechápe," vysvětluje předseda správní rady Nadačního fondu Jičín - město pohádky Jan Košíček.

I on jako rodilý Jičíňák zažil pohádkový festival jako dítě. V pořadatelském týmu se jako pomocník objevuje už patnáct let, předsedou správní rady Nadačního fondu, který festival pořádá, je od roku 2019.

Vstupné jako příspěvek na příští ročník

Asi největší stížnosti přicházejí pořadatelům na zavedené vstupné do Zámeckého parku. Festivalové dílny a programy jsou rozeseté po celém městě, před několika lety se ale hlavní pódium s hudebními kapelami přesunulo z Valdštejnova náměstí právě do parku, kde se na celý festival vybírá vstupné. Děti do tří let a držitelé ZTP/P mají vstup zdarma, pro děti do 12 let je to 50 korun na celý festival, pro ostatní pak 300 korun na všechny festivalové dny. Na celofestivalovou vstupenku mohou návštěvníci nejen do parku na hudební produkci, ale také na všechna divadelní představení a další placený program. Vstup na náměstí a pohádkové dílny pro děti, pískoviště i sportovní aktivity je zdarma.

Program celého festivalu najdete ZDE ! ! !

"Lidé si neuvědomují, že festival si na sebe nějak vydělat musí. Takto nákladnou akci nelze pořádat pouze za přispění sponzorů. A tři stovky za celý festival je podle nás dobrá cena. Když by rodiče vzali děti na jeden koncert nebo divadlo mimo festival, zaplatili by mnohem víc. Nadační fond nemá celý rok žádný příjem a vstupné je jediný způsob, jak zajistit pořádání dalšího ročníku," dodává Vavřincová.

Klučíčí kapela z devadesátek

I samotný program se stává předmětem debat. Seznam kapel a divadel se sestavuje dlouhé měsíce dopředu, některé jsou na příští rok domluvené už nyní. Někdy se ale může stát, že na poslední chvíli vypadne jedna z hlavních kapel. A tak se stalo i na letošní Pohádce, kdy týden před úvodním průvodem v maskách odřekli účast Support Lesbians a organizátoři tak stáli před nelehkým úkolem - sehnat na sobotní podvečer náhradu.

"Všichni už měli plné kalendáře. Ale podařilo se nám sehnat náhradu, kterou určitě z nostalgie ocení všichni, kteří v devadesátkách holdovali chlapeckým kapelám. V sobotu od 18 hodin se mohou v parku těšit na skupinu Lunetic," říká Petra Hanušová, produkční hlavního hudebního programu v Zámeckém parku.

Hudba v parku ale není to jediné, co letos festival nabízí. "Kromě skvělých dílen pro děti máme podle mého názoru i skvěle sestavený program divadel. V programu se divadla dlouho podceňovala, ale letos máme v repertoáru mnoho zajímavých představení pro děti, u kterých se ale určitě pobaví i dospělí. Doporučit můžu například Damúzu, Buchty a loutky nebo Bratry v tricku," zve diváky Vavřincová.

Udržitelnost a ekologie

Pohádkový charakter dětského festivalu se snaží pořadatelé podpořit také důrazem na výchovu k udržitelnosti a důrazu na řemeslo a kvalitně odvedenou práci. Vždyť letošní téma "Komu se nelení, tomu se zelení" k tomu přímo vybízí.

Na festivalu bude možné si koupit pití pouze do vratných zálohovaných kelímků a pro letošní ročník vynechali organizátoři také oblíbený ohňostroj. "O škodlivosti ohňostrojů na zvířata, citlivější lidi a ovzduší se všeobecně ví. Místo toho jsme se rozhodli jít ekologickou cestou a pozvali jsme na závěrečný večer festivalu unikátní představení skupiny THEATRE V.O.S.A. Na Valdštejnském náměstí budou proplouvat obří svítící mořští živočichové a myslím, že to je důstojná a krásná náhrada za petardy," vysvětluje Vavřincová.

Právě absence ohňostroje v kombinaci se vstupným a programem, kterým se podle pořadatelů nikdy nelze zavděčit všem, vyvolává mezi Jičíňáky bouřlivé reakce. Naopak přespolní, kteří se do Jičína sjíždí na Pohádku z celého Česka, jsou prý každý rok nadšení a na dobu festivalu už nyní ubytovací kapacity ve městě a v okolí praskají ve švech.

"Nikdy se nezavděčíte všem. Jičíňáci Pohádku považují za vlastní a každý si tam najde to své, bez čeho se neobejde. Volal mi například muž, který si každý rok na festivalu dával na náměstí bramborák. A dozvěděl se, že letos tam stánek s bramboráky nebude a to ho rozzlobilo. Někomu to přijde jako nesmysl, ale pro něj to představovalo Pohádku," poznamenává Vavřincová.