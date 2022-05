Už tento víkend vtrhnou do Jičína Valdštejnské slavnosti. Co nás čeká?

Tento ročník jsme plánovali už před dvěma lety, ale kvůli covidovým opatřením se nakonec nekonal a chystané téma Voda se přesunulo na letošek. Za deset let pořádání Valdštejnských slavností se ustálil koncept, kdy je v sobotu v centru Jičína je hlavní, velká sláva a v neděli odpoledne uzavírá slavnosti dýchánek v Lodžii. Letos se bude dělit na dvě hlavní části. Ta první, historicko architektonická, představí, jak měla být voda zakomponována do areálu Valdštejnské lodžie. Lidi se dozví, jak měly vypadat vodotrysky, které se z dob Valdštejna nedochovaly. Je to historická fikce ukazující, jak by Lodžie vypadala, kdyby Valdštejn pokračoval v jejím budování. Součástí této části bude slavnostní odhalení modelu vodotrysků, který jsme měli nachystaný už na ročník v roce 2020, ale tehdy nemohlo dojít k jeho pokřtění. Druhá, větší část, bude věnovaná vodě ve smyslu mořského světa. Takže to bude prezentace Valdštejnovy flotily, fantaskní vodní hostina, vodní stůl, na kterém budou přijíždět pokrmy, které bude barokní obsluha servírovat. Samozřejmě budou součástí i výtvarné dílny zaměřené na mořské potvory, mořské panny a další bytosti.

Spojení osobnosti českého šlechtice s mořskými pannami je docela nezvyklé…

Celá slavnost bude trochu parodická už jen z toho důvodu že ač byl Albrecht z Valdštejna admirálem Baltského moře, nikdy na moři nebyl. I proto jsme na plakáty zvolili symbol Valdštejna jedoucího na mořském koníkovi. Snažíme se vypíchnout bizarnost celé situace.

Jak moc jste museli měnit plány kvůli dvouletému odkladu slavností?

Nemůžu mluvit za hlavní organizační tým, který má Valdštejnské slavnosti na starost. Ale za mě při vytváření programu v Lodžii byly největší složitosti ve skládání týmu. Lidé, kteří se na přípravách podíleli před dvěma lety, teď neměli čas. S tím, jak se mění pomocníci a celý tým, mění se i vizuální podoba a některé aktivity. Pro mě, co se týče kreativity, byl rozdíl i v tom, že jsem si před dvěma lety něco vymyslel a za tu dobu se mi ty nápady v hlavě rozležely a jsou jiné.

Čeho se to například týkalo?

Museli jsme vypustit třeba nějaké taneční aktivity, protože kolegyně Zuzka Richterová je v Německu. Ale zároveň jsme začali víc pracovat s tématem zážitkové hry, ve kterou se vodní hostina přeměnila. Ale to se těžko popisuje, lidi budou muset přijít a prožít to s námi.

To mají ale většinou akce v Lodžii společné. Dokud to člověk nevidí na vlastní oči, neumí si to představit.

Přesně tak. Aniž bych to chtěl nějak shazovat, i tahle slavnost bude taková klasická “lodžiovina”. Je to kombinace dílen, hudby, performance a živých obrazů.

Jaké další “lodžioviny” chystáte po Valdštejnských slavnostech?

Rok v Lodžii se dělí do dvou bloků. Ten letní začíná s Čaroděním a je ve své podstatě kulturně dramaturgický. Sezóna je plná koncertů a divadel, jsou to jednotlivá představení. Zimní sezóna se pak překlápí s Worldfestem v září a po celou zimu přináší naší vlastní, kreativní dramaturgii, tedy Slavnost stromů, Malá inventura, Divovánoce a tak dále. Oboje má něco do sebe. V létě se tu vystřídá spousta zajímavých kapel i divadelních představení. Asi nejblíž bude teď v červnu Svátek hudby. Tam bude hodně zajímavý ranní koncerty, kdy asi v 6 ráno při východu slunce za letního slunovratu zahraje orchestr z Turnova.

Takže počítáte do konce roku se všemi tradičními akcemi, které teď dva roky nebyly?

Pokud nepřijdou zase další covidová omezení, chceme uskutečnit všechny. Třeba loňské Divovánoce se konaly zrovna v období největšího zmatku v opatřeních a pravidlech. V minulosti to vždy byla druhá nejoblíbenější akce v Lodžii po Čarodění. Ale kvůli všem překombinovaným zákazům jsme měli loni nejhorší návštěvnost za celou dobu. Přišlo dohromady 60 diváků, tedy desetina toho, co obvykle. Mohli sem jen očkovaní, to řadu lidí odradilo. Nesměli jsme udělat program venku, všechno jen na sezení. Kvůli tomu nemohly být dílny a živý betlém, což nám podle mě zlomilo vaz. Takže jsme zjistili, že bez toho Divovánoce nefungují.

To je taky cenná zpětná vazba.

Dá se to tak říct. Těžko říct, jestli lidi nepřišli kvůli omezením nebo kvůli programu. Ale tak to bylo všude. Neočkovaní by i přišli, ale nemohli. A někteří očkovaní byli zase přehnaně opatrní a radši na kulturní akci nešli, aby se nenakazili. Potkalo se víc faktorů dohromady a doufejme, že letos budou Vánoce zase takové, jaké je v Lodžii známe.

Nemáte po těch letech a pořádání tradičních akcí občas problém vymyslet něco nového, co by sem přitáhlo lidi?

Vnímám to jako dvě odlišné věci. Nikdy nad tím nepřemýšlím tak, že nápady jdou ruku v ruce s návštěvností. Že sem na akci lidi přijdou je pro mě vždycky pozitivní překvapení a bonus, ale nevím, jestli se to váže k nápadům, které na ni vymyslím. Asi kdyby byla kvalita dlouhodobě špatná, lidi přestanou chodit. Ale zatím jsem nikdy nedělal akci jen za účelem toho, aby sem přišlo víc lidí. Co se týče nápadů, důležité je mít dobře zvolené téma. Pak přicházejí samy. Ale vnímám, že jsem čím dál víc závislý na realizačním týmu. Můžu mít stovky dobrých nápadů, ale pokud nemám okolo sebe skvělé lidi a peníze, abych jim mohl zaplatit, nápady jsou mi k ničemu. Jsou jen iniciační energií, ale výsledek je závislý na tom, jak se s nimi popasují scénografové a performeři.

Ale daří se, akce v Lodžii jsou populární, i když jsou mnohdy úplně jiné, než jsou tu lidi zvyklí.

Máme i kritiky, kteří náš styl nemusí. Ale je pravda, že když lidé přijdou poprvé na hodně netradiční akci, jak byla loňská Svatojánská slavnost, je to pro ně překvapení. Ti, kteří sem chodí často, už si zvykli. Takže je nepřekvapí, že z nějaké sukně občas něco vyleze a že na ně čekají fóry à la Alenka v říši divů.

Cítíte od lidí tlak na dodržování takových standardů?

Ani ne tak ze strany veřejnosti, jako ze strany sebe sama. Já tu nemám nikoho, kdo by mě tlačil a říkal “Hele Jirko, musí to být skvělé”. Největší stres mám sám ze sebe a z vlastního pocitu, jestli se akce povedla. Ale většina konfliktů v Lodžii nevzniká z programu, ale z provozních věcí, když se třeba na Čarodění lidi nedostanou do sálu, protože si nezařídili místenku. Takže měli lístek, ale na divadlo z nedostatku kapacit nemohli jít, tak pak byli naštvaní.

Zrovna tenhle problém by mohl vyřešit vznikající sál, který se nyní v Lodžii buduje.

To nedokážu odhadnout. Pokud bude chodit víc a víc lidí, stane se z toho akorát další problematické místo a kapacity i tak nebudou stačit. Ale samozřejmě je to pro Lodžii velká věc a bude to velká změna. To, že v barokní památce vzniká moderní sál a zázemí, je naprosto unikátní.

Máte dost nabitý program, stíháte ještě sám jezdit na festivaly a nabírat inspiraci?

Snažím se. Je to teda krušné, moc volných dnů nemám. Ale třeba minulý týden jsem byl na otočku v Písku. Jsem také napojený na DAMU, snažím se sem přitáhnout představení, která se ještě ani neobjevila ve veřejném prostoru a vychytávám je přímo z líhně. Ale festivaly mi nepřináší jen inspiraci divadelní, ale také z hlediska organizace - jak to dělat, nebo jak naopak ne.

Valdštejnskou lodžii provozuje v současné době organizace Valdštejnské imaginárium, jehož je Jiří Vydra šéfem. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce v severovýchodní části dvora a rozšíření prostor a tím i nároků a nákladů na provoz Lodžie, muselo město Jičín jako majitel kulturní památky vypsat nové výběrové řízení s novými podmínkami, aby vše sedělo podle právních předpisů. Vydra se podle svých slov výběrového řízení s Valdštejnským imagináriem zúčastní. Uzávěrka projektů je v červnu, město s vítězem podepíše smlouvu platnou od začátku roku 2023. Smlouva přinese provozovateli vyšší nájem, ale také rozšíření personálu a posílení pozice v Lodžii.