V neděli 22. prosince se bude konat Vánoční procházka za Betlémskou spirálou, kterou pořádá Nadační fond Jičín město pohádky a zároveň se chystá 24. prosince celodenní rozvoz Betlémského světla při akci Cesta Betlémského světla v Jičíně.

„Zároveň nabízíme zájemcům nejen z řad našich členů a rodičů, že si mohou přijít pro Betlémské světlo na skautský srub na Čeřovce v sobotu od 16 do do 18 hodin a v neděli od 9 do do 11 hodin,“ zve Vojtěch Prášek.

Bližší informace o akcích týkajících se Betlémského světla jsou na webu http://jicin.skauting.cz/.