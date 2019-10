/FOTO/ V pátek přijela do jičínské Židovské školy paní eurokomisařka Věra Jourová. Není židovkou.

Eurokomisařka Věra Jourová přijela na besedu do Jičína. | Foto: Bohumír Procházka

Spolek Baševi zve do svých prostor zajímavé a moudré lidi, kteří mají co říct k současnému světu a to bez rozdílu náboženského vyznání i politické příslušnosti. Věra Jourová se narodila v roce 1964 v Třebíči. Vystudovala Teorii kultury a v roce 2012 dokončila obor právo na Karlově univerzitě. Ve svém druhém funkčním období je místopředsedkyní Evropské komise a bude zodpovědná za kontrolu dodržování hodnot Evropské unie a za transparentnost.