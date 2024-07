Již čtvrtým rokem motivuje k recyklaci benefitních karet. Třikrát jako Sodexo, letos ale poprvé jako Pluxee. Největší poskytovatel zaměstnaneckých benefitů vyzval opět držitele plastových benefitních karet, aby je vrátili. Výsledkem je rekordních 11 072 vrácených karet, které tak najdou další využití. Navíc z každé vybrané karty Pluxee věnuje 10 Kč Nadaci Partnerství, která v rámci programu Sázíme budoucnost vysazuje stromy po celé republice.

„Těší nás, že se v letošním roce podařilo vybrat skoro dvakrát více karet než loni a my můžeme podpořit výsadbu stromů částkou 110 720 Kč,“ říká Tereza Knířová, tisková mluvčí Pluxee. „Celkově jsme za 4 roky trvání projektu vybrali více než 30 tisíc plastových karet a přispěli tak k ochraně přírody částkou bezmála 320 tisíc korun. Vybrané prostředky budou použity na podporu komunitních výsadeb pořádaných na podzim po celé České republice. „Novinkou je rozšíření grantové výzvy Sázíme budoucnost o další adaptační opatření. Aktivní starostové, školy a spolky si letos mohou požádat o příspěvek nejen na výsadbu, ale také na tvorbu travních pásů a mezí, úpravu drobných vodních toků, studánek a pramenů či obnovu polních cest. Věříme, že širší škála opatření pozitivně přispěje k našemu cíli, kterým je zvýšit odolnost krajiny a umožnit půdě zadržovat více vody a také podpořit biodiverzitu. Výzva je otevřená do konce července, podrobnosti najdete na webu Nadace Partnerství,“ upřesňuje Alena Poledňáková, vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost.

Projekt za roky trvání získal velké pozitivní ohlasy u firem i jejich zaměstnanců. Letos se zapojily přední české firmy, jako jsou Komerční banka nebo Škoda Auto společně s Odbory KOVO. „Jsme rádi, že jsme našim zaměstnancům pomohli podpořit životní prostředí. Během pár měsíců se nám podařilo vybrat zpět 4 504 karet s propadlou platností. Díky našim kartám tak Pluxee daruje na výsadbu stromů po celé republice 45 040 Kč,“ říká Jaroslav Povšík, předseda podnikové rady.

Co se s vrácenými plastovými kartami stane dál?

„V Pluxee klademe na udržitelnost velký důraz, jeden z našich hlavních závazků je být do roku 2035 uhlíkově neutrální. Proto jsme i u vrácených karet hledali řešení, které by přineslo další využití,“ vysvětluje Tereza Knířová. V předchozích dvou letech spojili své síly se společností Plastmakers, která z použitého plastu vyrábí například obroučky slunečních brýlí, stojánky na mobily, obaly na květináče a také nábytek s originálním designem. „Předloni jsme se rozhodli vyrobit z karet lavičku, o kterou projevilo zájem dopravní hřiště Technopark v Liberci,“ doplňuje Knířová. A co z karet vznikne letos? Pluxee chce dát příležitost mladým umělcům, a tak oslovilo studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. „Do konce léta nám mohou zasílat své návrhy, jak karty 100% ekologicky zrecyklovat v uměleckém díle. My jim za to nabízíme finanční podporu a odměnu ve formě našich benefitů. Těšíme se na zaslané nápady a samozřejmě budeme veřejnost informovat, jaký projekt jsme vybrali a kde bude třeba k vidění,“ uzavírá Tereza Knířová.