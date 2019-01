Lázně Bělohrad – Stalo se tak v neděli dopoledne před domem rodiny Vojtíškovy při pietním aktu, jímž si Bělohradští připomněli památku sedmi obětí heydrichiády – Vojtíškových a Jaroslava Trojánka – zatčených před 70 lety v době tvrdého útlaku našeho národa.

Osudného rána 17. června 1942 zastavili u rodinného domku Vojtíškových gestapáci a zatkli tiskaře Jana Vojtíška, jeho ženu Boženu i dceru Boženku.

Pro syna, který byl ženatý a měl půlroční dcerku Janičku, dojeli do jeho bytu na konci Bělohradu u Bažantnice. Druhého syna zadrželi na Horkách u Staré Paky, o dva měsíce později byli zatčeni i Janova žena Kristina a zřízenec tiskárny Jaroslav Trojánek. Jak uvedl v proslovu starosta města Pavel Šubr, zatýkání způsobilo v Bělohradě zděšení, až po válce se objasnilo, že mladý Jan Vojtíšek byl zapojen do ilegální organizace a zajišťoval úkryt parašutistům připravujícím atentát na Heydricha. V té souvislosti připomeňme i onen legendární inzerát, který vyšel v Národní politice: Koupím slovník jazyka českého. Nabídky na adresu Jan Vojtíšek, Lázně Bělohrad 354.



Těžký osud čekal i Janičku, dcerku Kristiny a Jana Vojtíškových – v listopadu 1942 ji jako 11měsíční gestapáci převezli do nemocnice v Krči, kde měla společně s dětmi z Lidic sloužit k pokusům a následné likvidaci.



Dík úsilí rodiny Řípovy z Benátek nad Jizerou, což byli přátelé její maminky a sledovali její osud až do konce války, se malou Janičku podařilo v květnu 1945 z nemocnice získat a Řípovi ji převezli do Benátek nad Jizerou.



Janička v nemocnici prodělala řadu operací a nemocí, po válce byla ve velice zuboženém stavu a do jejích jedenácti let byl její zdravotní stav kritický. Se svými pěstouny Annou a Karlem Řípovými se zúčastnila 9. června 1946 odhalení pamětní desky na domě Vojtíškových a letos byla Jana Vojtíšková-Rejhonová přítomna tomuto pietnímu aktu. Josef Krám