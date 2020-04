Realizaci nahrávala nejen nádherná příroda blízkého okolí lázeňského městečka, ale i vhodné cesty s turistickým značením a zajímavá historie procházených míst. Náklady ve výši zhruba 250 tisíc korun se podařilo snížit získáním dotace 200 tisíc korun přes MAS Brána do Českého ráje.

Naučná stezka začíná v zámeckém parku, kde je také možné získat v Památníku K. V. Raise letáček – průvodce stezkou. Cestovatele zavede do Brtve, napříč Kamennou Hůrou, přes Kulatý vrch a Paseka do Dolního Javoří. Zpět se točí kolem vyhlídky na údolí Javoří a Uhlířů do Horní Nové Vsi a pak se vrací podél Javorky do Lázní Bělohradu. Tabule popisují geologické a přírodní zajímavosti, život lidí v okolí při využívání přírodního bohatství. Tři poslední informují o historii původně samostatných vsí podél říčky Javorky.