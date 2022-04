Někteří Bělohradští se se stavbou stále nesmířili. Nelíbí se jim vzhled nové budovy a její zasazení do historického centra města. "Nechci to moc komentovat, pořád se mi to sem nehodí. Ale radnice už stojí a snad bude alespoň funkční. Lidé si zvyknou na ledacos, taky si na nový úřad zvykneme," říká Dana, obyvatelka městečka, která zde žije už dvacet let. O nevyhovujícím úřadu se podle ní mluví už od doby, kdy se nastěhovala. "Aspoň teď bude čas řešit další nedostatky, třeba kulturní zázemí," dodává.

Stavba začala v dubnu 2021, projekt nového městského úřadu schválilo zastupitelstvo už v roce 2018, kdy vybralo návrh ateliéru re:architekti. O tom, že současné prostory kapacitně naprosto nevyhovují potřebám městského úřadu, se ale mluvilo už od 80. let.

Město moc jiných možností, jak problém s nevyhovující budovou úřadu vyřešit, nemělo. Rozšíření stávající budovy nebylo možné kvůli přilehlému potoku.

Další variantou bylo zrekonstruovat původní budovu, která na místě stála. Tento nápad ale hned v první fázi schvalování ustoupil projektům na novostavbu. "Novou radnici chceme už od roku 2000, nejdříve jsme chtěli přestavět původní budovu, ale v posudcích nám vyšlo, že prostory neodpovídají nárokům na městský úřad a rozsáhlá rekonstrukce by stála mnohem víc, než postavení nové," uvádí starosta Pavel Šubr. Stejné problémy se vážou i k občany navrhovaném odprodeji budovy bývalého lázeňského hotelu, takzvané "radnice".

Zastupitelé nakonec vybírali z téměř šedesáti návrhů ze čtyř evropských zemí. Vybraný návrh firmy re:architekti skončil při posuzování architektonickými odborníky na třetím místě, první dva se ale zastupitelům města ani občanům nezamlouvaly.

Na stavbu, kterou město hradí z vlastního rozpočtu, se ze začátku nashromáždilo 65 milionů korun, které vzešly z prodeje bývalých lázeňských budov soukromníkům. Kvůli zdražování si ale nakonec město stejně muselo vzít úvěr ve výši 50 milionů korun. "Doneslo se ke mně, že se šíří nepravdivé informace o tom, že se stavba ještě o 20 milionů prodraží, Tak to ale není. Naopak se nám daří i přes současnou situaci držet původní ceny. Nyní se nám navíc nejspíš podaří ušetřit, našli jsme dodavatele nábytku, který nám nabídl cenu mnohem nižší, než jsme původně doufali," vysvětluje starosta.

Podle něj naopak včasné zahájení stavby napomohlo tomu, že se celkovou cenu projektu podařilo udžet. "Kdybychom začali později, našich původních 65 milionů by dnes mělo mnohem nižší hodnotu kvůli rostoucím cenám materiálu, energií, práce i inflaci," dodává.

Mezi nesporné výhody nové budovy patří vytvoření vyhovujícího prostoru pro zaměstnance úřadu, reprezentativní prostor, kde se mohou konat významné společenské události jako svatby, vítání občánků, konference, jednání a podobně. Zároveň se uvolní stávající budova úřadu, kterou bude například možné prodat a získat tak peníze do městského rozpočtu. Vedení města doufá, že se i zaryté odpůrce podaří na dni otevřených dveří přesvědčit, že nová radnice poslouží svému účelu.

Do nových prostor se bude úřad stěhovat během letošního léta, slavnostní otevření bylo naplánováno na září. Jestli se ale podaří radnici připravit pro konání letošních voleb, ještě není starosta s to potvrdit.