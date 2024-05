V prvním kole přijímacího řízení uspělo téměř 94 procent uchazečů, kteří se hlásili na střední školy z devátých tříd základních škol. Novinářům to ve středu řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Podle ministerstva se z devátých tříd základních škol hlásilo více než 99 tisíc žáků, na žádnou střední školu nebylo v prvním kole přijato asi 6 tisíc z nich. Většina uchazečů byla přijata na obor, na který chtěla nejvíce, z přijatých žáků z devátých tříd základních škol to bylo 75 procent uchazečů, uvedli zástupci ministerstva.

Výsledky mají uchazeči od rána, najdou je v na webu systému DiPSy. Výsledky by na veřejně přístupném místě měly dnes zveřejnit také školy. „Považuji za zcela zásadní úspěch přijímacího řízení to, že se podařilo v prvním kole umístit na základě výsledků a priorit 94 procent deváťáků,“ řekl Bek. Je to podle něj obrovský úspěch rozdělování podle priorit.

Žáci, kteří se v prvním kole nedostali na žádnou střední školu, se mohou přihlásit na školy v druhém kole, přihlášky mohou podávat od 21. do 24. května znovu prostřednictvím systému DiPSy, nebo papírovou přihláškou. Stejně jako v prvním kole si mohou podat přihlášku až na tři obory bez talentové zkoušky a dva obory s talentovou zkouškou. Ve druhém kole již uchazeči neskládají jednotnou přijímací zkoušku, počítá se jim výsledek z prvního kola. Uchazeči, kteří v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku neabsolvovali, se nemohou ve druhém kole hlásit na maturitní obory. Seznam nabízených oborů a jejich kapacity najdou uchazeči a jejich rodiče v DiPSy.

Letos poprvé se uchazeči mohli hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohli podávat také takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Uchazeči si mohli nově podat tři přihlášky místo dvou, určovali na nich, na jakou školu chtějí nejvíce.