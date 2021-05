“Jsme samozřejmě rádi, ale hned v pondělí to nestihneme. Počítali jsme s otevřením až za dva týdny, nyní čekáme na výsledky rozborů vody. Ale určitě chceme otevřít během příštího týdne. Pokud vše půjde dobře, od úterý bychom mohli zprovoznit sauny, pouze bez ochlazovacích bazénků, a masáže. Ke konci pracovního týdne pak snad pustíme lidi i do bazénů,” uvedl ředitel Sportovních zařízení města Jičín David Streubel.

Podobně je na tom i bazén v Hořicích. Podle ředitele sportovních zařízení v Hořicích Petra Rückera rovněž počítali s otevřením až za dva týdny. “Ještě ve čtvrtek nám slibovali, že máme čas do 14. června. Dneska už je zase všechno jinak. Také čekáme na rozbory, ale už v úterý 1. června otevřeme saunu. V sobotu 5. června bude následovat i bazén,” uvedl Rücker.

Podle hořického ředitele mají štěstí, že bazén nevypustili. “Zatím alespoň zapneme topení a budeme bazén vyhřívat. Ti, kteří vodu vypustili, teď budou jen těžko narychlo znovu napouštět a ohřívat,” doplnil Rücker.

Ruce si naopak mnou novopačtí. “Bazény a kompletní služby otevřeme už v pondělí,” uvedl starosta Josef Cogan. Koupaliště v Nové Pace poskytuje kromě venkovního a vnitřního bazénu také řadu atrakcí, včetně vyhřívané venkovní vířivky, páry a infrasauny.

Na otevření se v Nové Pace chystali ještě dříve, než jim to vláda povolila. Krytý bazén byl v provozu už nyní, jezdí do něj totiž trénovat profesionální sportovci. Připravené jsou už ale také veškeré atrakce. “Štěstí přeje připraveným. Se starostou jsme plánovali otevření alespoň venku, proto jsme si nechali udělat rozbory dopředu. Jsme ale rádi, že můžeme otevřít i vevnitř. Už se to táhlo dlouho, každý den volali lidi, kdy už budou moci jít do sauny,” uvedl vedoucí novopackého bazénu Jiří Petr.