Novopacká Střední škola gastronomie a služeb hostila v tomto týdnu své kolegy z Bardejova, a to v rámci projektu Erasmus – spolupráce škol.

Mladí kuchaři ze slovenského Bardejova a z Nové Paky si vyměnili zkušenosti a změřili síly v rámci projektu Erasmus. | Foto: Iva Kovářová

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščíka z Bardejova vyslala do Nové Paky osmičlenný tým studentů, aby zde poznal region, jeho kulturu, památky, jazyk i tradiční bramborové speciality. Slovenští kuchaři společně s domácím týmem připravili pod vedením mistra Pavla Hrušky například zapečené brambory s houbami a masem, bramborové knedlíky plněné uzeným, bramborové šišky a kulajdu. Erika, která studuje v Bardejově čtvrtým rokem, je prostředím packé školy nadšená. „Je to tu velmi pekné, něčo úplné iné než u nás. Jsem rada, že jsem to mohla zažít. Jsou tu úžasný l‘uďa, úžasný kolektiv a práca.“ Spolužák Tomáš hodnotí: „Paka je malé, krásné mestečko, je tu vela památok, mně sa tu páčí,“ pokyvuje hlavou. Oceňuje i packé pivo, prý je velmi dobré.