Bankovní identita urychlí výměnu 296 000 řidičských průkazů

Řidičský průkaz platí deset let, proto je snadné zapomenout na jeho propadnutí. Pokuta za jízdu s propadlým řidičským průkazem může činit až 2 500 Kč. Propadlá řidičská oprávnění zdaleka nejsou okrajovým problémem – platnost řidičského průkazu letos vyprší 296 tisícům Čechů. V Královéhradeckém kraji se to loni týkalo 12 tisíc řidičů, v letošním roce to je 16 tisíc.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Vrabec