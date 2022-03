Podle záměru by měla zahrádka vzniknout v prostoru mezi budovou koleje a ulicí Na Hrádku. Kromě mobilních záhonů by měla zahrnovat také skříň na nářadí a barel s vodou, aby bylo z čeho pěstované rostliny zalévat. Za symbolický poplatek by si truhlík mohli pronajmout ti, kteří nemají přístup na vlastní zahradu. Zároveň se jedná o snahu oživit prostor památky a vytvořit příležitost pro setkávání lidí. Náklady by podle místostarosty Jičína Petra Hamáčka neměly překročit 100 tisíc korun.

Záměr se líbí i Ludmile B. Kvůli svému pokročilému věku a finančním možnostem si nemůže pronajmout pozemek za městem, komunitní zahrada v blízkosti jejího bydliště v centru města by tak pro ni byla ideální. "Bylo by hezké mít poblíž místo, kde bych mohla mít fialky nebo třeba rajčata," pochválila nápad, přestože se jí plánovaný prostor zdá na pěstování příliš stinný.

Největší otazník ale zatím představuje zabezpečení místa. V minulosti zde došlo k rizikovým incidentům, jednou například přilehlá zeď spadla na zaparkovaná auta. "Nemůžeme riskovat, že by se někomu něco stalo. Budeme detailně posuzovat, jestli nedochází k ohrožení," doplnil Bareš. Bezpečnostní opatření by mohla znamenat například nutnost doprovodu zahrádkářů do zahrady a ven, aby se po objektu nepotulovali bez poučeného dozoru.

Bývalá jezuitská kolej sloužila v minulosti jako kasárny všech armád, které Jičínem prošly. Naposledy zde sídlili vojáci Varšavské smlouvy po roce 1968, rozlehlá památka v centru města ale za jejich pobytu chátrala. Město se ve spolupráci se spolkem Balbineum snaží za nemalé náklady prostor zachránit a nalézt pro něj využití. Na podzim skončila rekonstrukce zadního dvora, který se díky ní může více otevřít veřejnosti. Přední část památky je ale nadále ve velmi špatném stavu.