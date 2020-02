HRADEC KRÁLOVÉ: Nová lávka přes Labe u kongresového centra Aldis dostane s největší pravděpodobností další šanci. Měla by k tomu přispět i dohoda města s bankou ČSOB, která v blízkosti staví svou novou budovu. Městu pak vzhledem k nedodržení závazku ve smlouvě lávku postavit do letošního jara hrozila sankce. Pokud se městu podaří do konce května získat změnu povolení pro stavbu lávky, bude mít na její dokončení další tři roky. Dodatek ke smlouvě s ČSOB včera projednala rada města, v březnu jej budou schvalovat hradečtí zastupitelé.