„Ochranné pomůcky máme zajištěny, jedině nám chybí jednorázové obleky. Větší část jsme si nakoupili sami,“ říká k vybavení zařízení ředitel Pavel Jór. Dokončeno bylo i testování personálu na covid 19, výsledky jsou negativní. Testů tu mají zásobu, takže kontroly všech zaměstnanců se budou opakovat každých čtrnáct dnů.

Přes všechno zajištění se k seniorům vkrádá smutek, stesk. Pozastaveny mají společné volnočasové aktivity, i když mohou do parku.

„Nosí látkové roušky a střídají se po pokojích, aby se nemísili s ostatními,“ popisuje ředitel striktní opatření a pokračuje: „Abychom navázali spojení s rodinami a zmírnili tím naši separaci, požádali jsme je, aby posílaly seniorům pohledy a dopisy s fotografiemi. Je to generace, která na to byla zvyklá. Klienti z toho mají velkou radost. Chlubí se nám nebo si všechno vystavují.“

Potěšit babičky a dědečky z novopackého domova seniorů, kteří v důsledku koronaviru přišli o možnost setkávání, sdílení a společného bytí se snaží zdejší umělecká škola.

„Společně se žáky výtvarného oboru vytvoříme přáníčka s povzbuzujícím textem, která bychom rádi předali třeba ke Dni matek a otců, a babiček, a dědečků, prostě ke Dni všech milých bytostí,“ říká k projektu Jana Černá a oslovuje s touto iniciativou i veřejnost.

Pokud se přidáte, vhazujte svá „dílka“, do poštovní schránky školy, a to nejpozději do 5. května.