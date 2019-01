Nová Paka – Gamblerům už pšenka na Pace nepokvete, je konec nebezpečné závislosti, říkala si většina Pačáků po přijetí nové vyhlášky. Ta měla od ledna vymýtit automaty z města, všechno je ale jinak.

Ilustrační foto | Foto: Archiv TD

Statistika

Provozoven se statutem herna se v Nové Pace nachází pět.

Dále je tu řada restaurací , které mají jako doplňky výherní hrací automaty.

Výherní hrací automaty, za jejichž vymýcení zastupitelé bojovali, jsou stále v provozu, i když ne všechny. Své o tom nejlépe ví Petr Jerie, který v nedávné době prováděl jejich kontrolu.

„V současné době nevím o herně, která by byla na základě vyhlášky uzavřena. Provozovny, které jsou označeny jako herny, fungují i nadále," konstatoval bezpečnostní technik.



Monitoring byl prováděn společně s policií a ze strany provozovatelů nedošlo k žádným negativním reakcím.

V devíti provozovaných hernách a restauracích bylo zaevidováno 84 přístrojů, z toho jich bylo 62 v provozu a 22 vypnutých.



„Provozované výherní hrací terminály, které byly v době kontroly funkční, jsou povoleny ministerstvem financí a tudíž se na ně naše vyhláška nevztahuje. Automaty, povolené městem, byly mimo provoz a většinou jsou ze zařízení odstraněny. Nyní čekáme na vydání rozhodnutí o zrušení těchto terminálů směrem od ministerstva financí a teprve potom nesmí na území Nové Paky a okolí fungovat žádný automat," objasňuje Jerie.



Když totiž radnice vydala vyhlášku o zákazu výherních automatů, musela na ni upozornit ministerstvo financí a požádat o zrušení rozhodnutí. o provozu terminálů.



„Vyhláška je podnětem k zahájení řízení o zrušení oprávnění," potvrzuje Marie Nádvorníková z městského odboru vnitřních věcí. Netroufá si přitom odhadnout, kdy ministerstvo potřebný krok udělá. „Záleží, zda se provozovatelé budou rozhodnutí bránit a odvolávat se," nastiňuje možný vývoj Nádvorníková.



„Předpokládáme, že k rozhodnutí by mohlo dojít v dubnu," odhaduje Petr Jerie. Problém vidí v tom, že zatím co město vydávalo povolení o provozu terminálů na půl roku až rok, ministerstvo na pět až deset let. Takže Packým nezbývá než čekat.