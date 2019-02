Královéhradecký kraj - Lidem v regionu hrozí, že v dubnu přijdou o možnost dopravy autobusem. Většina společností, které zde dotovanou autobusovou dopravu zajišťují, totiž Královéhradeckému kraji vypověděla k poslednímu březnu smlouvu. V úterý o tom informovalo vedení kraje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

První náměstek hejtmana Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy, však věří, že se s dopravci podaří včas uzavřít nové dohody.

Smlouvy vypovědělo osm z jedenácti dopravců, důvodem jsou podle nich rostoucí náklady na mzdy řidičů. Kraj jim však kvůli limitu zákona o veřejných zakázkách už není schopen platit vícenáklady za hodinovou mzdu jejich zaměstnanců.

Jednou z těchto společností je Krkonošská autobusová doprava (KAD). "Ano, naše společnost vypověděla k 31. prosinci 2018 smlouvu Královéhradeckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti," potvrdil Deníku ředitel KAD Ondřej Machačka. Dodal, že firmu k tomu vedly ekonomické důvody. "Stávající smlouva, na jejímž základě jsme zajišťovali linky v Královéhradeckém kraji od 1. ledna 2017, neumožňovala další navýšení ceny, které by pokrylo pravidelně rostoucí náklady, především pak mzdové náklady řidičů a ostatního personálu," vysvětlil.

„Musíme vstoupit do jednání a snažit se uzavřít nové smlouvy, které budou řešit tuto mimořádnou situaci,“ uvedl Martin Červíček.

Podle něj by se první jednání s firmami mělo uskutečnit v druhé polovině února. Do této doby by dopravci měli vedení kraje předložit podklady, které jsou součástí takzvané ceny dopravního výkonu.

V nich by dopravci měli uvést veškeré náklady, které souvisí s provozováním veřejné dopravy, tedy nejen mzdy zaměstnanců.

„Předpokládáme, že využijeme i naše data a budeme jednat o reálné ceně, která odpovídá našemu požadavku a zároveň nákladům dopravců,“ sdělil náměstek Červíček.

Vedení kraje v říjnu loňského roku vypsalo veřejnou soutěž na zajištění autobusové dopravy na dobu deseti let. Podle Martina Červíčka soutěž vyjasní, jaké peníze bude kraj za autobusovou dopravu v následujících letech platit. „A zamezí tomu, že budeme obdobné situace řešit v průběhu každého roku,“ dodal náměstek Červíček.

S problémy v autobusové dopravě se kraj potýkal už před dvěma lety. Tehdy se mu podařilo zažehnat hrozící stávku řidičů autobusů. Odboráři tehdy přihlédli k tomu, že se Královéhradecký kraj rozhodl poslat dopravcům na mzdy asi 50 milionů korun. Kromě padesátimilionové dotace zvýšil platby dopravcům o dalších asi 7,5 milionu korun.