„Je to lepší, než sedět doma nad učebnicemi. A teď, když se navíc nikam moc nesmí, tak se alespoň dostanu na čerstvý vzduch,“ říká s rýčem v jedné a se sazenicí dubu v druhé ruce studentka druhého ročníku systematické biologie a ekologie na hradecké univerzitě Adriana Svobodová z Nové Paky.

Sama pak přiznává, že se v lese při práci nejenom odreaguje a připraví na večery strávené nad učebnicemi, ale také celou brigádu bere jako úžasnou posilovnu v přírodě.

Dívky se hlásí více než chlapci

„A to hlavně teď, když jsou tělocvičny zavřené. Ze začátku mě bolel celý člověk, ale postupně jsem si na to zvykla a je to opravdu skvělá tělocvična. A navíc je to taky dobrá průprava na život po studiích, kdybych někdy šla do nějaké správy, což se z mého oboru chodí, že to není taková sranda ,“ dodává dívka, která si mezi vykácenými smrky našla už svůj sázející rytmus a dokonce překračuje normy.

"Za hodinu bychom měly vysázet čtyřicet sazenic, ale uděláme jich padesát,“ usmívá se Adriana, kterou o pár metrů dál v sázení doplňuje „spolužačka“ z České zemědělské univerzity v Praze Karolína Drašarová, jež do lesa za prací jezdí z nedalekého Štikova.

„Naštěstí teď nemáme žádné termíny vypsané, takže zatím se můžu věnovat práci a učení nechávám na pak,“ říká dívka, která do lesa na brigádu jezdí každé ráno v šest hodin na kole: „Je to lepší, než být doma, nebo mít brigádu někde za kasou,“ pochvaluje si své brigádnické působiště Karolína.

Dost práce kvůli kůrovci

S prací obou studentek je spokojen i jejich nadřízený - novopacký revírník Gustav Plecháč. „Je zajímavé, že se do této těžké práce pouštějí většinou dívky a chlapci se moc nehlásí, ale obě musím pochválit, jsou to velice šikovná a pracovitá děvčata. A tady u nás v revíru je čeká dost práce. Musí totiž vysázet dva a půl tisíce dubů, které vymění smrky, jež v loňském roce postihla kůrovcová kalamita, kdy k zemi šlo na 15O kubíků více než stoletých smrků.“

Adriana s Karolínou však nejsou jediné studentky, které vyměnily auly za les a skripta za rýč. Ve státních lesích v celé zemi pracuje v současné době 1200 studentů a dalších lidí, kteří se teď nemohou věnovat své profesi.

„Celkem na naši výzvu zareagovalo asi 5 tisíc lidí. A nikoho neodmítáme, ale už máme plné pořadníky. Každý den se hlásí další lidé, pokud jim nemůžeme právě nabídnout práci v lokalitě, o kterou stojí, odkazujeme je na nově vytvořený web www.agroprace.cz, ve kterém jsou pracovní nabídky z celého rezortu ministerstva zemědělství – lesnictví, zemědělství a potravinářství“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Zájem je v celé republice

Zároveň dodala, že největší zájem o práci v lese mají hlavně lidé ve středních Čechách a v okolí Brna: „V Královéhradeckém kraji pracuje asi 60 brigádníků, kdy všichni mají uzavřené dohody o provedení práce. Za ni dostanou 120 korun za hodinu.“ Podle Evy Jouklové však ne všichni brigádníci sází stromy, práce v lese je totiž mnohem rozmanitější: „Staví a opravují oplocenky, které ochrání sazenice před zvěří, uklízejí klest a dělají další jednoduché lesnické činnosti, na které není potřeba kvalifikace.“

O další práci v lese, jen co vysází dva a půl tisíce sazenic, stojí i obě studentky z Jičínska. „Zrovna dneska jsem se bavili, že tady budeme sázet ještě jedličky a pak ještě máme nějaké duby,“ řakla za obě dívky Adriana Svobodová.