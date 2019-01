Jičín - V bývalém Arisu sídlí jičínský městský úřad. A rozpočet kvůli tomu krvácí.

Úředníci již několik let sídlí v části komplexu známém jako Aris v ulici 17. listopadu. Město budovu zakoupilo a muselo ji zrekonstruovat, za což dohromady zaplatilo 82 milionů korun. Teď je na řadě zateplení objektu. To přijde na 23 milionů korun. Městské investice do budovy tak v součtu přesáhnou stomilionovou hranici, byť je pravdou, že část z této sumy šla z dotačních peněz.

Kupříkladu právě na zateplení by město mohlo získat až 8,5 milionu ze Státního fondu životního prostředí, což je ale pouze předběžný odhad. Zateplení se uskuteční v příštím roce, přičemž hotovo musí být nejpozději k 31. říjnu 2016. Město také bude muset státnímu fondu vykázat, že došlo k úspoře energie a snížení emisí oxidu uhličitého. Pokud tyto zásadní kritéria nesplní, poskytovatel dotaci pravděpodobně pokrátí.

Zastupitelé při zítřejším veřejném zasedání rozhodnou, zda do investice město půjde. Pokud na záměr kývnou, radnice vypíše výběrové řízení na stavební firmu.

Jičín v minulosti za nákup utratil 46 milionů korun, za instalaci výtahu a první fázi oprav v jedné z budov 6 milionů a za hlavní část rekonstrukce 30 milionů. Původně zakázku získala firma Status, ale kvůli problémům práce dokončil valdický Staving.

Zateplením investice neskončí. Město ještě musí vybudovat parkoviště, což minimálně přijde na 10 milionů. Pracovníci si žádají instalovat klimatizaci (3,5 milionu) a potom se město ještě musí vrhnout na rekonstrukci dosud nevyužívané budovy A. „Řešení zakoupit Aris, k čemuž přistoupilo dřívější vedení města, jsem tehdy z opoziční pozice kritizoval. Nebylo to správné rozhodnutí," uvedl současný místostarosta Jan Jiřička.