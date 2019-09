Návrh, který vzešel z architektonické soutěže, zpracoval překvapivě mladý autorský tým architektů Terezy Mirské, Kláry Novotné, Jiřího Neuvirta a Karla Novotného. Z devíti přihlášených návrhů zaujali hodnotící komisi pod vedením Jitky Trevisan nejvíce. „V první řadě je potřeba pochválit město, že mělo odvahu jít cestou architektonické soutěže. Stavět nový park na zelené louce je v dnešní době ojedinělé,“ řekla předsedkyně poroty. „Vítězný návrh je dobře udržitelný a poskytuje velkou míru flexibility řešení,“ odůvodnila krátce jeden z důležitých aspektů finálního hodnocení. Do návrhu byly zakomponovány i podněty, které vzešly z lednové diskuze v biografu, kde se k plánům mohli vyjádřit obyvatelé Nového Města.

V přírodním pásu kolem řeky by postupně ve třech etapách měla vzniknout páteřní asfaltová cyklostezka vhodná i pro in-line bruslení doplněná souběžným mlatovým pásem pro běžce. Dále množství nezpevněných pěšin, dětská hřiště, přístřešky pro grilování, multifunkční hřiště nebo pobytové schody zpřístupňující řeku Cidlinu. „Chceme posílit přírodní charakter kolem řeky, zároveň zde umožnit lidem aktivně trávit volný čas,“ nechali se slyšet architekti. Ti by brzy měli s městem podepsat smlouvu ohledně vytvoření projektové dokumentace. Její tvorba a zajišťování příslušných povolení nějaký čas zabere. Podle odhadu místostarosty Petra Hamáčka lze předpokládat, že do země se kopne nejdříve za dva roky. Cena za kompletní přeměnu nyní ladem ležící oblasti v moderní odpočinkovou zónu se bude pohybovat kolem 40 milionů korun. Panely s návrhem jsou volně k nahlédnutí na webové stránce mobilita.jicin.cz/cidlina.