Archeologický průzkum může stavbu pozdržet klidně o několik týdnů, ve výjimečných případech i měsíců. S archeology mají za poslední roky bohaté zkušenosti v Kopidlně.

Ve čtvrtek 26. září se vám archeologové z jičínského muzea během Dne otevřených sond pokusí vysvětlit, co vše obnáší terénní výzkum. Setkat se s nimi můžete od 10 do 15 hodin u vstupu do zámeckého parku v Kopidlně. Od 16 hodin následuje v Kulturně vzdělávacím centru beseda s archeology s promítáním fotografií nálezů z Kopidlna.