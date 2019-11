V dílnách jičínské společnosti Apropo, která se věnuje hendikepovaným dětem a jejich rodinám, finišují přípravy na víkendovou benefici. Osmnáctý ročník se uskuteční v sobotu 9. listopadu od 16 hodin v Masarykově divadle.

Příprava na benefiční akci Apropa v krámku Taky Tu v Jičíně. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

V krámku Taky Tu ve Fügnerově ulici můžete nyní přímo nahlédnout pod pokličku příprav. Klienti tu vyrábějí brože, vytvářejí potisk, malují domečky - drobné pozornosti, které si můžete při sobotní benefici zakoupit. Apropo Jičín poskládalo sobotní pořad ze slz, spojených v náhrdelníku. Slzy možná u někoho vyvolávají obavy ze smutku, bolesti, ale benefiční představení bude o slzách radosti, štěstí, spoluúčasti, takže se připravte na velkou dávku emocí. „Je to emotivní představení z normálního života, je to o slzách radosti i štěstí, o něčem, co patří do našeho života a za co bychom se neměli stydět,“ vysvětluje ředitelka Apropa Jitka Králová.