/FOTOREPORTÁŽ/ Ze dvorku v ulici Vrchlického se line hudba a zvuk veselé zábavy. U vrátek příchozí hlasitě vítá chlapík s širokým úsměvem. Jeho hendikep sice není na první pohled vidět, bez jičínské neziskové organizace Apropo by ale jeho život nejspíš byl mnohem smutnější a složitější. "Musíte ukázat test," informuje. Na Otevřeném dvorku nemohou nic nechat náhodě, mnozí lidé s postižením totiž patří do rizikové skupiny a covid by jim mohl hodně uškodit. I přes nejistou situaci se ale pracovníci Apropa rozhodli sérii akcí uspořádat a výročí čtvrt století náležitě oslavit.

Série oslav vyvrcholí v listopadu slavnostní beneficí. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

"Nejvíce účastníků je z řad našich chráněnců, jejich rodin a přátel. Ale rádi bychom zapojili i veřejnost a ukázali, co vlastně děláme," zvala na akci asistentka vedení Jana Berná. Příležitostí seznámit se s činností Apropa mají především Jičíňané přes celý rok hned několik. Asi nejčastěji ale potkávají klienty, pracovníky a dobrovolníky na společných procházkách a kulturních akcích. Ty by totiž byly pro lidi s omezením pohybu nebo zraku bez asistence v podstatě nemožné. Kromě toho ale Apropo nabízí celou řadu dalších funkcí a aktivit - od péče o děti s postižením přes denní stacionář pro dospělé, sociálně rehabilitační aktivity a terénní asistenci až po provoz chráněných dílen. Psali jsme již: KOMENTÁŘ: Apropo online. I tak můžeme pomoci Přečíst článek › Řada firem na Jičínsku se snaží vytvářet chráněná pracovní místa pro lidi s hendikepem. Často se jedná o jednoduchou manuální práci, u které mohou zaměstnanci sedět, nevyžaduje složité technické myšlení, ani tolik fyzické síly. I tak se ale práce na chráněném pracovním místě nehodí pro každého, nevýhodu mohou mít zrakově omezení lidé nebo ti, kteří se na složitější manuální úkony nezvládnou dlouho soustředit. Právě ty si pochvaluje na Otevřeném dvorku maminka jedné z klientek. "Naše Romanka vždycky hrozně toužila pracovat. Viděla to u svého bratra a od té doby neustále mluvila o tom, že chce do práce. Hledali jsme pro ni uplatnění po celém okolí, než jsme narazili na výtvarnou dílnu v Apropu," říká. "Romča potřebuje, aby u ní někdo seděl a kontroloval. Ani sama neutáhne těžké krabice, což po ní na jednom místě chtěli. Proto je pro ni výtvarná dílna ideální. Vyrábí náramky z pecek od ovoce, náušnice a další drobné věci. Ty potom prodávají na takovýchto akcích," vysvětluje maminka. Dcera Romana i na Otevřeném dvorku spokojeně sedí u prodejního stolku a pečlivě kasíruje a zapisuje tržbu. Nejvíce ji pobaví dotaz, jestli mohli všechno ovoce, ze kterého pochází materiál na šperky, sníst. Prý ne. FOTO: Letní jarmark v Knihovně Václava Čtvrtka nepokazilo ani počasí Přečíst článek › Auto od lidí Důvodů k oslavám má organizace letos víc než dost. Na Otevřeném dvorku pokřtili vytoužené nové auto, na které se jim k narozeninám složila široká veřejnost a banka ČSOB. Vozidlo budou využívat hlavně osobní asistenti, kteří dojíždějí za klienty přímo k nim domů a ti tím pádem mohou zůstat ve známém prostředí a nemusí odejít do ústavu se stálou péčí. Jičín hostí velké závody: v akci budou bikeři a běžci Přečíst článek › Služba terénní asistence funguje 24 hodin denně a dává rodinným příslušníkům lidí s postižením možnost například chodit do práce, ale také si odpočinout od náročné každodenní péče. Ve sbírce se nakonec podařilo vybrat 55 tisíc od veřejnosti a dalších 50 z projektu ČSOB na podporu regionů. Taková částka se v omezeném rozpočtu neziskové organizace velmi hodí. Jak odpoledne na Otevřeném dvorku pokračuje, lidé se shlukují do hloučků, popíjí kávu, kterou jim naservírovali s trochou pomoci sami klienti, a sdílejí zkušenosti a zážitky. Jejich ratolesti a kamarády z řad klientů ale nejvíc zajímá živá hudba. Velmi brzo se mnozí sami zapojují zpěvem, tancem a hrou na jednoduché hudební nástroje. Jejich veselí je nakažlivé a láká kolemjdoucí spěchající po Husovce z práce domů. Přidávají se i dvě důchodkyně, které bydlí v přilehlém domě s pečovatelskou službou. "Konečně se tady zase něco děje. Přece nebudeme koukat na televizi, když tady je taková zábava. Toho si v zimě užijeme dost. Navíc to je pro dobrou věc," pochvalují si, než se sedíc na zaparkovaných chodítkách přidávají ke zpěvu.



