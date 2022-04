Meruňkové stromy jsou na jarní kolísavé teploty obecně hodně náchylné. Vysoké denní teploty střídané nočními mrazy trápí také ovocnáře z Ostroměře Petra Kareše. "My jsme zatím svíce nepálili. Kdyby byly mrazy třeba jen třídenní, ještě by se nám vyplatilo na to období svíce nakoupit. Teď ale trvají soustavně delší dobu a finančně by se nám to ve srovnání s výtěžkem z úrody nevyplatilo. Tak to nechávám na přírodě, ta to zařídí podle svého," vysvětluje.