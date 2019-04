Apendix nejčastěji operují v Náchodě

„Slepé střevo? S tím už nikoho do nemocnice nepouštějí. To se řeže rovnou na vrátnici,“ dobírají si posměváčci nešťastníky, které postihl zánět apendixu. Mají pravdu v tom, že nejde o nic mimořádného - v Evropě je to jedno z nejčastějších zánětlivých onemocnění. Ale na vrátnici se rozhodně neřeže.

Laparoskopická věž. Zdravotníci ji využívají k vyšetření břicha, zejména žlučníku, žaludku, tříselných kýl, slepého či tlustého střeva. | Foto: Radka Miloševská

V Královéhradeckém kraji se tento operační zákrok nejčastěji provádí v náchodské nemocnici. Podle Kanceláře zdravotního pojištění tam bylo v roce 2017 operováno kolem 150 pacientů. Jejich průměrný věk činil 26 let a v nemocnici strávili asi čtyři dny. Hradecká fakultní nemocnice operovala asi stovku pacientů s věkovým průměrem 34 let. Také zde se doba hospitalizace pohybovala průměrně kolem čtyř dní, stejně jako v jičínské nemocnici, kde se zákroku podrobilo asi 50 lidí průměrného věku 31 let, a v hradeckém privátním chirurgickém centru, které operovalo pět pacientů s věkovým průměrem 39 let. Naopak nejdéle byli hospitalizováni pacienti v trutnovské nemocnici - přibližně sedm dní. Apendix zde odstranili asi 70 lidem, jejich průměrný věk činil 28 let. Dvorská Městská nemocnice operovala přibližně 50 lidí s věkovým průměrem 25 let, další dvacítce pomohli ve Vrchlabí. V obou zařízeních strávili pacienti po zákroku asi pět dní.

Autor: Ivana Vitovská