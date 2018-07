Anonymní linka pro obyvatele Hořic

Hořice - Město Hořice zřídilo telefonní anonymní linku. Má pomoci lidem před zloději.

V případě, že obyvatele někdo osloví na ulici a žádá je například o výpůjčku peněz, neměli by nic podepisovat a uzavírat! Měli by být ostražití a opatrní. Naopak by se měli obrátit na sociální pracovnice MěÚ Hořice na nově zřízeném telefonním čísle 730 158 101. (mh)