Může se tak stát, že například na výpadovce z Hradce Králové na Pardubice u Březhradu vznikne "celnice", kde skončí cesta mnoha obyvatel Královéhradeckého kraje. Ve hře je totiž i omezení pohybu obyvatel. Ve středu to oznámil ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj však varianta hermetického uzavření zatím nehrozí.

Ministr vnitra ve středu upozorni na rozdílnou situaci v jednotlivých krajích Česka. Zopakoval, že problematické jsou zejména Karlovarský a Královéhradecký kraj, které hlásí naplnění kapacit v nemocnicích. Situaci v hradeckém kraji ilustruje například úterní převoz celkem 17 pacientů z nemocnice v Náchodě, většina z nich (15) do tří zdravotnických zařízení na jižní Moravě. Vláda proto bude podle Hamáčka už zítra jednat o cílených opatřeních pro nejpostiženější kraje. „Mohu vás ujistit, že hermetické uzavření žádné části Česka se nechystá,“ reagoval Hamáček na dotaz novináře. To potvrdil i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) "Nikdy nebylo na stole, nebo jsem alespoň v tomto smyslu já jako hejtman kraje o tom nebyl informován, hermetické uzavření jakéhokoliv místa v našem kraji," řekl Deníku Červíček. Ve hře ale může být kromě zpřísnění hygienických opatření i zákaz cestování do kraje s výjimkou pracovních důvodů. "Předpokládám, že případné návrhy na opatření budou zaměřené pouze na preventivní omezení mobility lidí a nebudou se dotýkat veřejnosti, která zde bydlí, žije a pracuje. A rád bych věřil tomu, že jakmile vláda rozhodne o jakémkoliv opatření v našem kraji, budu o všem dostatečně včas informován,“ dodal Červíček.

Možné uzavření Královéhradeckého kraje pro turisty vyděsilo některé lidi z okolních krajů. „No to by tedy bylo pěkně v pytli,“ hrozí se Petr Pitínský z Chrudimě, který plánuje po neděli rodinnou dovolenou v Krkonoších. Celý Pardubický kraj má totiž příští týden jarní prázdniny, mnozí se je chystají strávit právě na horách a už si kvůli tomu pronajali chalupy či apartmány v Krkonoších.

„To postaví v Březhradě u Makra před Hradcem na dálnici provizorní celnici?“ vtipkuje Zdeněk Matyáš, který dojíždí z Pardubic do Jičína několikrát týdně za rodiči. Ne, až tak daleko vláda ve sém záměru uzavřít hradecký kraj pro návštěvníky z ostatních krajů nejspíš nepůjde. Policie, která by na hrozící zákaz cest do hradeckého kraje podle všeho dohlížela, zatím nemá více informací, vláda o konkrétních opatřeních rozhodne až ve čtvrtek. „Ale pokud dostaneme pokyn například k tomu, abychom kontrolovali na příjezdových silnicích do kraje od Pardubic auta, například důvod jejich cesty, tak podle toho budeme konat,“ uvedla pardubická krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

Kritická situace v Královéhradeckém kraji, kde v posledních dnech přibývá zhruba 800 nově nakažených denně, může podle Hamáčka souviset s vyšším výskytem tzv. britské mutace. To ostatně ve středu dopoledne potvrdil i Státní zdravotní ústav (SZÚ). Ten potvrdil, že britská varianta koronaviru se objevila u 60 procent zkoumaných vzorků z Trutnovska a 45 procent vzorků z Náchodska. Pro porovnání - v Praze tvořila britská mutace jen desetinu zkoumaných vzorků. Vzhledem k tomu, že vzorky pocházejí z první poloviny ledna je pravděpodobné, že podíl britské mutace v nejpostiženějších částech Královéhradeckého kraje je dnes ještě vyšší, než uvádí zpráva SZÚ. Právě na Trutnovsku se podle ministerstva zdravotnictví v současné době šíří nákaza ze všech okresů v ČR nejrychleji. Zveřejněná data SZÚ trochu zaskočila hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (ODS). „Od poloviny ledna čekáme na výsledky sekvence vybraných vzorků s podezřením na mutaci a teprve dnes se z webových stránek Státního zdravotního ústavu bez bližšího vysvětlení výsledky dozvídáme. S ohledem na vývoj epidemie v našem kraji ty výsledky však nejsou zase tak velkým překvapením. Jsem v kontaktu s ředitelem naší krajské hygienické stanice a v současné době stále čekáme na podrobnější vyhodnocení zkoumaných vzorků ze strany SZÚ," řekl Červíček.