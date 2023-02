Máte kuchyň? A mohla bych ji vidět? Variace na slavnou hlášku z filmu Kulový blesk přesně vystihuje, co v těchto dnech hýbe debatou nejen v Základní škole Poděbradova, ale také na radnici a všech dalších základkách v Jičíně, do kterých největší vývařovna vyvážela každý den obědy. Šestadvacet let stará kuchyň totiž nezvládá uspokojit kapacitu, navíc technicky nevyhovuje náročnému provozu.

„Zjistili jsme v průběhu let, že izolace není ideální a podlaha varny propouští vodu do suterénu. Teče do skladu potravin a drogistického zboží, do přípravny masa i do vzduchotechniky. Není to nic příjemného, průběžně jsem to částečně opravili, ale nestačilo to. Tak jsem ráda, že město přistoupilo na totální rekonstrukci,“ popsala ředitelka školy Michaela Štálová. Po dovaření se voda vypouští do odtokových kanálů v podlaze. Kvůli vadné izolaci ale v kuchyni vzniká bazén.

Projekt na rekonstrukci kuchyně, který zahrnuje výměnu všech inženýrských sítí, novou podlahu, vzduchotechniku i instalaci nového varného bloku, vypsalo město na začátku roku, v půlce února radnice vybrala firmu Elektro Mosek, která nabídla cenu 12,5 milionu korun včetně DPH.

„Základní škola Poděbradova bude naposledy vařit 31. března a rekonstrukce školní kuchyně se může překlenout až do začátku školního roku 2023/2024. Rekonstrukce začne dle předpokladů 11. dubna, tedy po velikonočních prázdninách. O týden dříve, tudíž od 3. do 7. dubna, bude probíhat vyklízení kuchyně,“ uvedl mluvčí radnice Jan Jireš. Tím tedy na začátku dubna započne akce Kulový blesk, která zajistí dočasný systém náhradního stravování.

Jedno stejné jídlo

Žáci prvního stupně budou na obědy chodit do jídelny jičínských sociálních služeb. Druhý stupeň má možnost chodit do výdejny na 1. ZŠ 17. listopadu, kam bude 300 porcí posílat kuchyně ze 2. ZŠ Husova. Aby se kuchyni na „dvojce“ uvolnila kapacita na pokrytí výpadku, budou se žáci prvního stupně stravovat v jídelně jičínské průmyslovky. Na 4. ZŠ Železnická bude vše při starém, ale kuchyně bude navíc dodávat 250 obědů na „jedničku“. A pro zaměstnance ZŠ 17. listopadu bude obědy dodávat vývařovna v Oblastní nemocnici Jičín.

„Pikantní je, že se kuchyně budou muset domluvit na jednotném jídle, aby se mohlo vydat i na ZŠ 17. listopadu a aby si to děti nezáviděly. Bohužel bude vždy pouze jedno jídlo, na výběr ze dvou už nebudou kapacity,“ doplnila ředitelka.

Složitý systém si vyžádá také změny rozvrhu na ZŠ Poděbradova, aby učitelé během polední pauzy stihli bezpečně odvést děti do jídelen a zpět. „Výuku to určitě naruší, ale budeme se snažit, aby nás to zasáhlo co nejméně. Budeme upravovat rozvrh, abychom zvládli dojít na oběd, vydat jídlo a případně se i vrátit zpět,“ řekla Štálová.

„Velmi děkujeme všem zapojeným zaměstnancům a institucím, zvláště personálu jídelny v Oblastní nemocnici Jičín, jídelny Střední průmyslové školy a jídelny Sociálních služeb města Jičína za to, že se ochotně zapojili do řešení stravování. Rovněž zdvořile žádáme strávníky o pochopení. Plán má náročnou logistiku, takže může dojít k dílčím nedostatkům,“ doplnil Jireš.

Manévry se ale vývařovně vyplatí. Kromě dostatečného technického zázemí by mohla rekonstrukce kuchařkám usnadnit práci a zajistit podmínky pro vaření zdravé stravy jičínským školákům. „Vnímáme to úžasně a paní kuchařky se na to těší. Kuchyň bude nová, velkokapacitní, budou instalované také nové kotle a multifunkční pánve, které jsou všechny digitalizované a jedny z nejmodernějších. Slibujeme si od toho, že se usnadní a zefektivní práce kuchařek, ale také to, že budeme díky těmto technologiím moct vařit zdravěji a kvalitněji,“ dodala Štálová.